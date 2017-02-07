Глава «Ростеха» анонсировал смену гендиректора «Уралвагонзавода»

Президент РФ Владимир Путин в конце прошлого года подписал указ о передаче 100% акций УВЗ из федеральной собственности «Ростеху» в качестве имущественного взноса. Этому предшествовало письмо вице-премьера Дмитрия Рогозина, курирующего ОПК, в адрес Путина, в котором Рогозин выразил недовольство действующим руководством компании и предложил передать УВЗ «Ростеху».

«Будет. Как сменим, так и узнаете. Пока я не знаю, есть несколько кандидатов, мы обсуждаем, как решение будет принято наблюдательным советом, так сразу скажем», — сказал Чемезов, отвечая на вопрос, будет ли сменен топ-менеджер «Уралвагонзавода» после его передачи «Ростеху».