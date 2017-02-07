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16:31 (мск), источник: РИА Новости

Глава «Ростеха» анонсировал смену гендиректора «Уралвагонзавода»

МОСКВА, 7 фев — РИА Новости/Прайм. Гендиректор «Уралвагонзавода» Олег Сиенко, возглавляющий компанию с 2009 года, будет сменен, кандидатура обсуждается, сообщил журналистам глава «Ростеха» Сергей Чемезов.

Источник: РИА Новости

Президент РФ Владимир Путин в конце прошлого года подписал указ о передаче 100% акций УВЗ из федеральной собственности «Ростеху» в качестве имущественного взноса. Этому предшествовало письмо вице-премьера Дмитрия Рогозина, курирующего ОПК, в адрес Путина, в котором Рогозин выразил недовольство действующим руководством компании и предложил передать УВЗ «Ростеху».

«Будет. Как сменим, так и узнаете. Пока я не знаю, есть несколько кандидатов, мы обсуждаем, как решение будет принято наблюдательным советом, так сразу скажем», — сказал Чемезов, отвечая на вопрос, будет ли сменен топ-менеджер «Уралвагонзавода» после его передачи «Ростеху».

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