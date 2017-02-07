Подрядчик трассы «Таврида» получил землю для стройплощадок

«Разрешить ЗАО “ВАД” использование земель, находящихся в государственной собственности Республики Крым, расположенных на территории Октябрьского сельского поселения Ленинского района Республики Крым, общей площадью 100056 кв м (10 гектаров — ред.)», — говорится в решении, принятом на выездном заседании крымского правительства в Белогорском районе.

Земельный участок будет использоваться для строительства временных или вспомогательных сооружений, складирования строительных и иных материалов, размещения мобильной асфальтобетонной установки, дорожной техники.

Второй участок также выдан на территории Октябрьского сельского поселения Ленинского района общей площадью 2,4 гектара.

Оба участка переданы в пользование сроком до 31 декабря 2018 года.

Новая четырехполосная автотрасса «Таврида» соединит Керчь с Симферополем и Севастополем. Первый этап строительства автотрассы планируется завершить к концу 2018 года, второй — к концу 2020 года.