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17:19 (мск), источник: РИА Новости

Подрядчик трассы «Таврида» получил землю для стройплощадок

БЕЛОГОРСК (Крым), 7 фев — РИА Новости, Виктор Лященко. Компания «ВАД», которая выступает генподрядчиком строительства федеральной трассы «Таврида», получила два земельных участка для размещения стройплощадок.

Источник: РИА "Новости"

«Разрешить ЗАО “ВАД” использование земель, находящихся в государственной собственности Республики Крым, расположенных на территории Октябрьского сельского поселения Ленинского района Республики Крым, общей площадью 100056 кв м (10 гектаров — ред.)», — говорится в решении, принятом на выездном заседании крымского правительства в Белогорском районе.

Земельный участок будет использоваться для строительства временных или вспомогательных сооружений, складирования строительных и иных материалов, размещения мобильной асфальтобетонной установки, дорожной техники.

Второй участок также выдан на территории Октябрьского сельского поселения Ленинского района общей площадью 2,4 гектара.

Оба участка переданы в пользование сроком до 31 декабря 2018 года.

Новая четырехполосная автотрасса «Таврида» соединит Керчь с Симферополем и Севастополем. Первый этап строительства автотрассы планируется завершить к концу 2018 года, второй — к концу 2020 года.

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