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17:37 (мск), источник: Новый Калининград

Цуканов о стадионе в Калининграде: «Боялись, что будет хуже»

Полпред президента в СЗФО Николай Цуканов заявил о том, что не испытывает сомнений по поводу сроков завершения строительства стадиона к ЧМ-2018 в Калининграде. Об этом он заявил во вторник в ходе осмотра хода строительства, передаёт корреспондент «Нового Калининграда.Ru».

Источник: Новый Калининград

«Боялись, что будет хуже, чем сейчас. Сейчас нет никаких проблем, которые помешали бы строительству», — заявил Цуканов.

«Во-первых, хочу сказать, что это уже стадион, а не строительная площадка. Яркие, четкие контуры, трибуны, ведётся подготовительная работа перед отделкой, приобретаются кресла, обсуждается тема фасада, внешнего вида. Дизайн-проект компания-подрядчик уже предоставила региону. Есть небольшие нюансы, которые тоже очень важны, но это уже стадион. Нет никаких сомнений, что он будет построен в срок», — отметил полпред президента.

Напомним, также во вторник Цуканов заявил о разногласиях между заказчиком и подрядчиком строительства стадиона в Калининграде, которые могут помешать вводу объекта в эксплуатацию.

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