Цуканов о стадионе в Калининграде: «Боялись, что будет хуже»

«Боялись, что будет хуже, чем сейчас. Сейчас нет никаких проблем, которые помешали бы строительству», — заявил Цуканов.

«Во-первых, хочу сказать, что это уже стадион, а не строительная площадка. Яркие, четкие контуры, трибуны, ведётся подготовительная работа перед отделкой, приобретаются кресла, обсуждается тема фасада, внешнего вида. Дизайн-проект компания-подрядчик уже предоставила региону. Есть небольшие нюансы, которые тоже очень важны, но это уже стадион. Нет никаких сомнений, что он будет построен в срок», — отметил полпред президента.

Напомним, также во вторник Цуканов заявил о разногласиях между заказчиком и подрядчиком строительства стадиона в Калининграде, которые могут помешать вводу объекта в эксплуатацию.