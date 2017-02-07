Брест станет первым экологически «умным» городом Беларуси
Сегодня в Бресте стартовал двухдневный
Сегодня в Бресте стартовал двухдневный
Руководители городского и областного уровней, представители Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Беларуси и Программы развития ООН в Беларуси, зеленые активисты, а также эксперты из Швеции обсуждают пути развития Бреста.
Брест стал первым белорусским городом, поддержавшим инициативу Минприроды внедрять принципы зеленой экономики. За основу решили взять существующую и успешно реализуемую в разных странах шведскую концепцию СимбиоСити. Важность выработанных в процессе дискуссии решений подчеркнула первый заместитель министра природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь Ия Малкина:
— В национальном плане действия по переходу Бреста к зеленой экономике по модели СимбиоСити являются одним из стратегических мероприятий.
В основе концепции СимбиоСити лежит принцип развития города как экологически устойчивой структуры, эффективно использующей свои ресурсы. В том числе и отходы. Как справедливо заметил шведский эксперт Мэтс Ярнаммар, через 35 лет население планеты увеличится вдвое, а значит, возрастет нагрузка на промышленность, станет больше мусора:
— Урбанизация — это не хорошо и не плохо. Это факт. Мы должны принять его и научиться использовать происходящее во благо.
В Швеции лишь один процент отходов подлежит захоронению. Все остальное продолжает жить, например, в топливе, которым заправляют общественный транспорт. Что-то идет для отопления жилья. Очевидно: зеленая экономика повышает благосостояние людей и обеспечивает социальную справедливость, при этом существенно снижает риски для окружающей среды и ее обеднения.
Другое ее направление — зеленое градостроительство. Такой проект в Полоцке, Новополоцке и Новогрудке запустила Программа развития ООН в Беларуси. Среди ожидаемых результатов — прямое сокращение выбросов парниковых газов. Например, в Новогрудке за счет повышения энергоэффективности снижение ожидается на 13,3 тысячи тонн CO2 в эквиваленте в течение жизненного цикла пилотной инициативы.
И не надо думать, что зеленые технологии созданы для богатых. Зеленые технологии — это высокие стандарты жизни. Сегодняшние вложения вернутся завтра хорошей прибылью, рассуждает Чрезвычайный и Полномочный Посол Швеции в Республике Беларусь Мартин Оберг:
— Потенциал Беларуси в этом направлении больше, чем у Швеции: многие энергоэффективные проекты у нас начинают окупаться через десять лет, а в Беларуси они могут стать рентабельными уже через несколько.
Разработка комплексных инфраструктурных решений для улучшения городской среды Бреста стартовала. Площадкой для реализации зеленого проекта станет так называемая заречная часть города — трапеция новой многоэтажной застройки в