Брест станет первым экологически «умным» городом Беларуси

Руководители городского и областного уровней, представители Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Беларуси и Программы развития ООН в Беларуси, зеленые активисты, а также эксперты из Швеции обсуждают пути развития Бреста.

Брест стал первым белорусским городом, поддержавшим инициативу Минприроды внедрять принципы зеленой экономики. За основу решили взять существующую и успешно реализуемую в разных странах шведскую концепцию СимбиоСити. Важность выработанных в процессе дискуссии решений подчеркнула первый заместитель министра природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь Ия Малкина:

— В национальном плане действия по переходу Бреста к зеленой экономике по модели СимбиоСити являются одним из стратегических мероприятий.

В основе концепции СимбиоСити лежит принцип развития города как экологически устойчивой структуры, эффективно использующей свои ресурсы. В том числе и отходы. Как справедливо заметил шведский эксперт Мэтс Ярнаммар, через 35 лет население планеты увеличится вдвое, а значит, возрастет нагрузка на промышленность, станет больше мусора:

— Урбанизация — это не хорошо и не плохо. Это факт. Мы должны принять его и научиться использовать происходящее во благо.