Госкомрегистр наймет 150 новых сотрудников за 60 миллионов

Об этом со ссылкой на председателя Госкомрегистра Александра Спиридонова сообщает пресс-служба ведомства.

По словам Спиридонова, средства из федерального бюджета будут переведены в апреле. Глава ведомства рассказал, что решение о нормализации штатной численности было принято по итогам межведомственного совещания с участием Росреестра, Минэкономразвития России и Совета министров РК.

«Крым доказал, что работает в условиях, отличных от других регионов РФ, с заниженной Росреестром штатной численностью в два с половиной раза. Изначально в апреле 2014 года Росреестр, начиная работу в Республике, утвердил себе 900 штатных единиц, однако при передаче полномочий Совету министров РК по непонятным причинам изменил решение и обязал ведомство работать силами 300 специалистов. Для осуществления работы в сфере учета и регистрации на полуострове такого количества сотрудников слишком мало», — пояснил Спиридонов.

Глава Госкомрегистра отметил, что ранее в ведомстве неоднократно поднимали вопрос о необходимости доведения штатной численности комитета до нормы.

«В 2016 году спрос на оказание государственных услуг в сфере кадастрового учета и регистрации прав по сравнению с 2015 годом вырос в два раза, в связи с чем мы неоднократно поднимали вопрос о необходимости доведения штатной численности комитета до нормы. При этом федеральные полномочия в учетно-регистрационной сфере переданы комитету до 2019 года. Ежедневно каждый регистратор обрабатывает до 35 дел при средней нагрузке (по стране — ред.) 15−17 пакетов документов в день», — рассказал Спиридонов.

Он подчеркнул, что увеличение штатной численности центрального аппарата Госкомрегистра позволит снизить нагрузку на государственных регистраторов до среднего показателя по стране.