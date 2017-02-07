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17:05 (мск), источник: Интерфакс

Доля водки на российском алкогольном рынке в 2016 году выросла до 38,9%

Москва. 7 февраля. INTERFAX.RU — Доля водки на российском алкогольном рынке выросла по итогам 2016 года на фоне снижения доли пива. По итогам прошлого года на долю водки пришлось 38,9% от объема проданных населению алкогольных напитков по сравнению с 38,2% в 2015 году, сообщил Росстат во вторник.

Источник: РИА "Новости"

Продажи водки и ликероводочных изделий в натуральном выражении сократились на 0,6%, до 96,6 млн декалитров. В декабре продажи снизились на 2,3%, до 9,9 млн дал.

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Доля пива на российском алкогольном рынке сократилась до 39,9% с 40,4% в 2015 году. Продажи пива (без учета пивных коктейлей) упали на 3,7%, до 780,6 млн дал, в том числе в декабре — на 11,3%, до 58,6 млн дал. Также сократилась доля напитков, изготавливаемых на основе пива, — до 3% с 3,1% годом ранее. Продажи пивных напитков снизились на 5,6%, до 60 млн дал в 2016 году и на 9,1%, до 5,4 млн дал в декабре.

На долю винодельческой продукции (без учета игристых вин) по итогам прошлого года пришлось 10,5% алкогольного рынка, как и годом ранее. Доля вина также осталась на уровне 2015 года — 6%. Продажи винодельческой продукции сократились на 2,3%, до 84,9 млн дал по итогам 2016 года (в том числе в декабре — на 5,8%, до 9,4 млн дал). Продажи вина за год снизились на 3,1%, до 51,9 млн дал, в декабре — на 9,2%, до 4,7 млн дал.

Доля шампанских и игристых вин снизилась до 2,5% в 2016 году с 2,6% в 2015 году. Продажи в прошлом году сократились на 6,9%, до 22 млн дал, в декабре — на 10%, до 4,4 млн дал. Доля коньяка и коньячных напитков осталась на уровне 2015 года — 4,3%. Продажи коньяка в прошлом году сократились на 2,4%, в декабре — на 0,9% (до 10,3 млн дал и 1,2 млн дал соответственно).

Выросла доля прочей алкогольной продукции (включая сидр, пуаре, медовуху) — до 0,3% с 0,2% в 2015 году. Продажи этой алкогольной продукции по итогам года увеличились на 40,6%, до 4,3 млн дал, в декабре — на 46,4%, до 0,5 млн дал.

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