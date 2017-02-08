Более 200 млн. рублей выделено на поддержку программы местных инициатив в Нижегородской области на 2017 год. Об этом сообщил председатель комитета по вопросам государственной власти и местного самоуправления Законодательного собрания Нижегородской области Валерий Осокин, комментируя ход реализации программы поддержки местных инициатив в регионе.

«Губернаторская программа поддержки местных инициатив — один из самых развивающихся и перспективных проектов в регионе, который работает на развитие муниципального управления, потому что люди чувствуют себя вовлеченными в этот процесс. Когда человек вложит копеечку, свой труд, он бережет, развивает, гордится тем, что он сделал. Другими словами, инициативы рождаются не “сверху”, а “снизу”, потому что жители хотят участвовать в самоуправлении своим поселением», — отметил он.

«Программа развивается и растет как снежный ком, в хорошем смысле этого выражения. Вспомните, пять лет назад все начиналось с 32 заявок, а в 2016 году их было уже более трехсот! Раньше в программу было вовлечено 70−80 тыс., а сейчас порядка 1,5 млн. человек. Думаю, в этом году их будет еще больше. Кроме того, раньше жители Дзержинска и Нижнего Новгорода были исключены из списка возможных участников, хотя на территории этих городских округов располагается множество сел и рабочих поселков, которым эта программа необходима. Например, на моих встречах с избирателями дзержинцы акцентируют внимание, в первую очередь, на благоустройстве красивого двора, наличие детской, спортивной и хозяйственной площадок. Я рад, что в этом году правительство области и депутаты регионального парламента поддержали наше обращение, и ограничение на участие Нижнего Новгорода и Дзержинска в программе было снято», — подчеркнул депутат.

«Что касается финансовой стороны вопроса, то в этом году на реализацию программы поддержки местных инициатив было выделено 200 млн. рублей. К сожалению, бюджет у нас не резиновый, но то, что с каждым годом идет поступательное увеличение финансирования — очень хорошая тенденция. Наверное, можно было бы сумму увеличить, но здесь я бы больше задействовал благотворителей. У нас есть люди, которые готовы вкладывать средства в развитие своего родного города или поселка, в реставрацию памятников и озеленение. Думаю, что это направление необходимо развивать», — подытожил Валерий Осокин.

Напомним, в настоящее время в соответствии с постановлением правительства Нижегородской области в регионе продолжается прием заявок для участие в конкурсе по отбору проектов в рамки реализации программы поддержки местных инициатив. Заявки принимаются до 20 февраля. Заседание конкурсной комиссии по подведение итогов состоится 31 марта 2017 года.

Как сообщалось ранее, глава региона Валерий Шанцев поручил провести серьезную работу при приеме заявок по программе поддержки местных инициатив и ускорить проведение конкурсного отбора.

По данным министерства внутренней региональной и муниципальной политики области, проект по поддержке местных инициатив стартовал в 2013 году в 5 пилотных территориях Нижегородской области. В 2014 году участниками проекта стали 26 муниципальных районов и городских округов, а в 2015 и 2016 годах — 50. Одновременно с расширением географии проекта увеличиваются и объемы финансирования: так, в 2013 году на софинансирование программ из областного бюджета было выделено 20 млн. рублей, в 2014 — 100 млн. рублей, в 2015 — 150 млн. рублей, в 2016 — 186 млн. рублей. Количество благополучателей в 2016 году превысило цифру в полтора миллиона человек, что составляет почти половину населения Нижегородской области.