Миссия МВФ дала оценку действиям Нацбанка Казахстана за 2016 год

По его словам, миссия МВФ положительно оценила прогресс Нацбанка. Акшиев высказался на счёт принятой недавно кредитной политики и гибкости обменного курса, что и привело финрегулятор к высоким показателям эффективности работы.

«Миссия МВФ, на наш взгляд, достаточно позитивно оценивает тот прогресс, который был достигнут Национальным банком Казахстана. В первую очередь, здесь кредитная политика тех инструментов, которые были реализованы, гибкости обменного курса и в макроэкономической стабилизации на финансовом рынке в 2016 году. Понятно, что есть вызовы, остаётся необходимость ускорения решения вопросов, которые перед экономикой стоят, — это снижение зависимости от колебания цены на нефть и вопросы, связанные с макроэкономическим инструментарием», — сообщил глава Нацбанка.

Акишев отметил, что запланированная на 2016 год работа была выполнена, а её результатом могут послужить стабилизация инфляции и, что немаловажно, сохранение государственных резервов.

Глава финрегулятора добавил, что наконец Нацбанку удалось определиться с чёткой структурой того, как будет происходить оздоровление всей банковской системы страны.

«По той части работы, которую должен был Нацбанк выполнить в 2016 году, на наш взгляд, мы достигли определённых успехов. Это стабилизация инфляции, повышение гибкости обменного курса, сохранение резервов и стабилизация в финансовом секторе. Как минимум, также это определение чётких правил игры с тем, каким образом банки должны будут проводить своё финансовое оздоровление», — резюмировал он.

Слова Акишева поддержал глава Миссии МВФ Марк Хортон, который подвёл итог визита Миссии МВФ в Казахстане.

«Мы действительно считаем, что денежно-кредитная политика Нацбанка достигла значительных успехов за последний год, если сравнить её с ситуацией, которая была год назад — она была изменчивой, неопределённой и волатильной. Мы видим значительную степень стабильности национальной валюты. Видим, что растёт доверие к тенге. Снизилась резко инфляция. Нацбанк снизил свои процентные ставки и гораздо более успешно производит разъяснительную работу о своей деятельности», — заметил в интервью глава миссии.