Ценами на бензин возмутились таразцы

На сегодняшний день цена бензина марки АИ-92 ГСМ на автозаправочных станциях «Казмунайгаз» в Таразе достигла 139 тенге. На некоторых таразских АЗС его стоимость составила даже 140 тенге, хотя неделю назад цена была на 5 — 6 тенге ниже.

К этой же отметке приближается и стоимость дизельного топлива. Бензин марки АИ-95 здесь продается за 150 тенге. В популярных мессенджерах среди таразцев распространяется предложение бойкотировать по очереди на длительное время конкретные заправки:

«До июня месяца не будем заправляться на “Казмунайгазе”, — пишут неизвестные авторы сообщения. — Если подойти к этому делу масштабно, то чиновники задумаются и поймут, что водители — сила! Потом несколько месяцев не заправляемся на другой АЗС, и так по цепочке!».

«Когда цены продолжают расти с такой удручающей стабильностью, мы должны принимать меры! — пишут другие авторы. — Чтобы сделать это без каких-либо неудобств для себя, возникла такая идея: в течение двух месяцев не покупаем бензин и дизельное топливо на заправке крупнейших поставщиков! Если топливо не будут покупать долгий период, продавец будет вынужден снижать цены. Другие поставщики сделают то же самое».

В 2016 году в Таразе после повышения цен на бензин была попытка подобной акции.

Отметим, что в Казахстане подорожал бензин также на АЗС Sinooil. Здесь цена на бензин марки АИ-92 составляет 140 тенге, АИ-95 — 152 тенге. Бензин марки АИ-92 на заправках Helios стоит 138 тенге, АИ-95 — 150 тенге. На АЗС «Аурика» АИ-92 реализуется по 145 тенге, АИ-95 — 161 тенге. На заправках «Газпромнефть» АИ-92 подорожал со 139 до 141 тенге. АИ-95 реализуется по цене 153 тенге за литр. На АЗС «Номад ойл» бензин реализуется по прежней цене: АИ-92 — 139 тенге, АИ-95 — 152. Прежняя цена на бензин осталась также и на АЗС «Ойл» — АИ-92 по 139 тенге, АИ-95 — 155.

Напомним, что в начале сентября 2015 года в Казахстане отказались от госрегулирования стоимости бензина АИ-92 и АИ-93 дизельного топлива. Теперь цены на энергоносители находятся в свободном полете.