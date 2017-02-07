Россиянам раздадут продовольственные карточки в 2017 году

«Мы очень рассчитываем, что в этом году мы стартанем с этой программой», — сказал чиновник. По его словам, введение продуктовых карточек позволит помочь определенной категории граждан, которые не могут купить некоторые товары, например, свежее мясо, рыбу и овощи.

Министр отметил, что деньги, которые будут получать россияне, не будут скапливаться на счетах граждан. Их можно потратить только на покупку продуктов отечественного производства.

О выпуске продовольственных карточек Минпромторг сообщил в феврале 2015 года. С тех пор запуск программы несколько раз откладывался из-за нехватки бюджетных средств на ее реализацию.

Заместитель Мантурова Виктор Евтухов говорил, что талоны на питание в пилотном режиме начнут выпускать не ранее 2018 года.

Аналогичная программа поддержки действует в США в течение 50 лет. Гражданам выдаются талоны (они называются Food Stamp) в среднем на 130 долларов в месяц.