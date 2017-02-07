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Россиянам раздадут продовольственные карточки в 2017 годуМинпромторг и Минфин рассчитывают, что в 2017 году в России будет запущена программа продовольственной помощи населению
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17:31 (мск), источник: Lenta.Ru

Россиянам раздадут продовольственные карточки в 2017 году

Минпромторг и Минфин рассчитывают, что в 2017 году в России будет запущена программа продовольственной помощи населению. Об этом во вторник, 7 февраля, заявил министр промышленности и торговли Денис Мантуров, передает ТАСС.

Источник: Reuters

«Мы очень рассчитываем, что в этом году мы стартанем с этой программой», — сказал чиновник. По его словам, введение продуктовых карточек позволит помочь определенной категории граждан, которые не могут купить некоторые товары, например, свежее мясо, рыбу и овощи.

Министр отметил, что деньги, которые будут получать россияне, не будут скапливаться на счетах граждан. Их можно потратить только на покупку продуктов отечественного производства.

О выпуске продовольственных карточек Минпромторг сообщил в феврале 2015 года. С тех пор запуск программы несколько раз откладывался из-за нехватки бюджетных средств на ее реализацию.

Заместитель Мантурова Виктор Евтухов говорил, что талоны на питание в пилотном режиме начнут выпускать не ранее 2018 года.

Аналогичная программа поддержки действует в США в течение 50 лет. Гражданам выдаются талоны (они называются Food Stamp) в среднем на 130 долларов в месяц.

Комментарии
47
Виктория Виктория
Да, весело живем. В 1947, после такой страшной войны, в
разрухе советская власть отменяет карточки. В конце 80-х
вводят талоны на сахар, водку, сигареты. А сейчас "порадовали" -
карточки. Дожили.. И это под бравурные речи с экранов
ТВ о том, как все замечательно у нас и опять же ссылаются, что, дескать,
"Аналогичная программа поддержки действует в США в течение 50 лет. Гражданам выдаются талоны (они называются Food Stamp) в среднем на 130 долларов в месяц.". Ну, куда уж нам до штатов в лаптях и по паркету.
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Владимир Пацак
Приехали? С поднятием с колен, счастьем безбрежным, голосами за Путена и с рванувшей экономикой?
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Владимир Пацак
Тут у многих идолопоклонников раздвоение личности, царь хороший - бояре предатели!
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