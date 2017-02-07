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18:32 (мск), источник: Lenta.Ru

Путин ратифицировал соглашение по «Турецкому потоку»

Российский президент Владимир Путин подписал закон о ратификации соглашения между Россией и Турцией о строительстве газопровода «Турецкий поток». Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Ранее в феврале заместитель министра энергетики России Юрий Сентюрин отмечал, что соглашение предусматривает создание благоприятной нормативно-правовой базы, включая налоговые и таможенные режимы, для проектирования, строительства и последующей эксплуатации газопровода.

За его реализацию будут отвечать «Газпром» с российской стороны и компания «Боташ» — с турецкой. Срок действия документа — 30 лет с перспективой пролонгации на последующие пятилетние периоды.

В январе соглашение, подписанное правительствами двух стран в октябре 2016-го, было ратифицировано Госдумой, позднее одобрено Советом Федерации.

Документ предполагает строительство двух ниток газопровода мощностью 15,75 миллиарда кубометров каждая по дну Черного моря. По одной нитке газ будет поставляться на турецкий рынок, по второй — транзитом через Турцию в европейские страны. Ввод в эксплуатацию обеих ниток должен состояться до конце 2019 года.

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