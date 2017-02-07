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18:50 (мск), источник: Lenta.Ru

России посулили место первой экономики Европы к 2050 году

Развивающиеся страны будут доминировать в глобальной экономике к 2050 году, при этом Россия станет первой экономикой Европы. Соответствующий прогноз содержится в докладе международной консалтинговой компании PricewaterhouseCoopers (PwC), опубликованном во вторник, 7 февраля.

PwC отмечает, что в 2016 году Россия по объему ВВП заняла шестое место в мире. Ее обошли Германия, Япония, Индия, США и Китай. При этом РФ опередила Бразилию, Индонезию, Великобританию и Францию.

К 2050 году из европейских стран в этом списке останутся только Россия и ФРГ, причем Германия займет девятое место, а Россия — шестое. Таким образом, через 33 года РФ станет первой европейской экономикой.

Список мировых экономических лидеров в 2050 году, по версии PwC, выглядит так: Китай, Индия, США, Индонезия, Бразилия, Россия, Мексика, Япония, Германия и Великобритания.

Консалтинговая компания ждет, что быстрее всего в ближайшие десятилетия будут расти Вьетнам (ему предсказывают подъем с 32 на 20 место), Филиппины (с 28 на 19 строчку) и Нигерия (с 22 на 14 место).

В середине февраля 2016 года СМИ опубликовали расчеты Минфина, согласно которым к 2030 году ВВП России вырастет на 13 процентов. Для сравнения, на столько же он увеличился в 2011—2013 годах. При этом реальный размер ВВП восстановится до уровня 2014 года только в 2020-м.

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