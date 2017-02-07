Петербург поделился с Симферополем уборочной техникой
Власти Северной столицы направили в столицу Крыма две уборочные машины, благодаря которым можно наводить порядок на улице круглый год.
Власти Северной столицы направили в столицу Крыма две уборочные машины, благодаря которым можно наводить порядок на улице круглый год.
Как сообщает 7 февраля
Подарок представляет из себя две комбинированные дорожные машины на базе КАМАЗ и МАЗ с комплектом навесного оборудования. Эта техника предназначена для круглогодичной уборки.
До места назначения ее довезут специалисты «Водоканала» на специальных автовозах.
Симферополь —