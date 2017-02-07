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19:32 (мск), источник: Фонтанка

Петербург поделился с Симферополем уборочной техникой

Власти Северной столицы направили в столицу Крыма две уборочные машины, благодаря которым можно наводить порядок на улице круглый год.

Источник: РИА "Новости"

Как сообщает 7 февраля пресс-служба комитета по внешним связям, технику в Симферополь отправили по поручению губернатора Георгия Полтавченко.

Подарок представляет из себя две комбинированные дорожные машины на базе КАМАЗ и МАЗ с комплектом навесного оборудования. Эта техника предназначена для круглогодичной уборки.

До места назначения ее довезут специалисты «Водоканала» на специальных автовозах.

Симферополь — город-партнер Северной столицы. Технику поставили в рамках соглашения о сотрудничестве, заключенного в 2014 году.

Комментарии
1
марина пузанова
но и правильно чего простаивает все равно ЖКХ не пользуется . У нас все и так чисто , только на бумаге и на тв показывают куча единиц выехало на борьбу со снегом Чего пыль в глаза пускать жителям хоть там пригодится людям.
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