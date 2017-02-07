Петербург поделился с Симферополем уборочной техникой

Как сообщает 7 февраля пресс-служба комитета по внешним связям, технику в Симферополь отправили по поручению губернатора Георгия Полтавченко.

Подарок представляет из себя две комбинированные дорожные машины на базе КАМАЗ и МАЗ с комплектом навесного оборудования. Эта техника предназначена для круглогодичной уборки.

До места назначения ее довезут специалисты «Водоканала» на специальных автовозах.