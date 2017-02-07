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19:20 (мск), источник: Noi.md

Кишинёвцам объявили сроки начала замены водомеров

Электронные счётчики потребления воды начнут появляться в квартирах жителей Кишинёва уже через два месяца.

Источник: Noi.md

На полную замену механических водомеров электронными понадобится около трёх — четырёх лет. Об этом сообщила пресс-служба «Apă-Canal Chişinău», передаёт NOI.md.

Замена водомеров будет произведена, в первую очередь, в тех жилых домах, где наблюдается наибольшая разница между данными об объёмах потребления воды, предоставляемыми жильцами и цифрами, полученными представителями «Apă-Canal Chişinău» в ходе проверок. Число квартир с противоречивыми показателями, в которых будет произведена установка около 14 тыс. водомеров нового образца, составляет около четырёх тысяч. Переустановка водомеров будет произведена за счёт АО «Apă-Canal Chişinău».

На реализацию проекта из муниципального бюджета Кишинёва выделено около 5 млн леев, в то время как общая стоимость проекта оценивается в 8 млн евро. Необходимые финансовые ресурсы, которых нет у муниципальных властей, планируется изыскать у иностранных партнёров — Европейского банка реконструкции и развития и Европейского инвестиционного банка. На данном этапе речь идёт о выделении кредитов, но переговоры ещё не завершены.

Средства должны пойти на покупку электронных водомеров и оплату работ по их установке. Примерная стоимость одного счётчика нового образца составляет 1 тыс. леев, его эксплуатационный срок — 12 лет.

Уточним, что в январе генпримар Дорин Киртоакэ и генеральный директор «Apă-Canal Chişinău» Вероника Херца представили общественности проект, направленный на определение показателей объёма потребления воды с наиболее высокой точностью/ Этот проект предусматривает замену во всех жилых домах муниципия Кишинёв механических водомеров на высокоточные электронные счётчики с радиомодулями, способными передавать данные на расстоянии посредством технологии «wireless».

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