В Украине может подорожать автомобильный газ — эксперты
Это произойдет, если будут продолжаться существующие проблемы с импортом газового топлива.
Это произойдет, если будут продолжаться существующие проблемы с импортом газового топлива.
Об этом пишет
Как сообщает издание со ссылкой на Ассоциацию сжиженного газа, с ноября 2016 года Службой безопасности Украины совместно с Государственной фискальной службой и ее подразделениями, в частности Энергетической таможней, началось блокирование импорта сжиженного углеводородного газа (СУГ) украинских
С того времени региональные посты энерготаможни выборочно задерживают партии импортного сжиженного газа и осуществляют отбор проб.
Как пояснил
Всего на конец января, по данным А. Сиренко, были заблокированы 4,5 тыс. т СУГ, которые принадлежат «Укргазпетролеуму», «Род-Нику», «СВГ-Плюс» («Автотранс»), компаниям «Надежда» и «Параллель».
Формальным поводом для проверок стали антитеррористические мероприятия — в частности, партии сжиженного газа задерживаются для анализа на предмет содержания сильнодействующих и отравляющих веществ, отмечает
По словам А. Куюна, в 2012—2013 гг. действия контролирующих органов привели к удорожанию газового топлива на $100−150/т и сохранению стабильно высоких цен в течение длительного времени. Это привело к тому, что многие водители отказались от использования автогаза. «В 2013 г. — единственный раз за последние 12 лет! — было зафиксировано падение (на 6%) потребления сжиженного газа автомобилистами», — пишет
По данным UPECO, по итогам 2016 г. в общей структуре поставок на газ, приобретенный за рубежом, приходилось около 73%, или 1,07 млн. т. В прошлом году украинский рынок сжиженного газа (без Крыма и неподконтрольных Украине территорий Донецкой и Луганской областей) вырос на 32,2% — до 1,47 млн. т. В итоге в общем балансе украинского рынка светлых нефтепродуктов доля сжиженного газа выросла с 13% до 15,3%. При этом, по расчетам UPECO, порядка 90% объема этого вида топлива было использовано именно в качестве моторного топлива.
«Так что если рынок газового топлива начнет лихорадить, последствия будут заметны не только экспертному сообществу или небольшому сообществу автолюбителей. Количество водителей, которым придется сократить количество поездок или вообще отказаться от использования транспорта на дорогом газе, станет уже