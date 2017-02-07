В Украине может подорожать автомобильный газ — эксперты

Об этом пишет бизнес-портал UAprom в статье от 7 февраля «Автомобильный газ скоро станет роскошью».

Как сообщает издание со ссылкой на Ассоциацию сжиженного газа, с ноября 2016 года Службой безопасности Украины совместно с Государственной фискальной службой и ее подразделениями, в частности Энергетической таможней, началось блокирование импорта сжиженного углеводородного газа (СУГ) украинских компаний-импортеров, обеспечивающих 40% импорта этого вида топлива.

С того времени региональные посты энерготаможни выборочно задерживают партии импортного сжиженного газа и осуществляют отбор проб.

Как пояснил Бизнес-порталу UAprom аналитик консалтинговой компании UPECO Александр Сиренко, в обычных условиях отбор пробы и ее анализ проводится за 15 минут, максимум около часа, но в нынешней ситуации выдача необходимых документов растягивается на недели.

Всего на конец января, по данным А. Сиренко, были заблокированы 4,5 тыс. т СУГ, которые принадлежат «Укргазпетролеуму», «Род-Нику», «СВГ-Плюс» («Автотранс»), компаниям «Надежда» и «Параллель».

Формальным поводом для проверок стали антитеррористические мероприятия — в частности, партии сжиженного газа задерживаются для анализа на предмет содержания сильнодействующих и отравляющих веществ, отмечает Бизнес-портал UAprom. Однако, как констатирует издание, «специалисты считают, что истинные причины блокировки СУГ отличаются от тех, что озвучены официально. Дело в том, что с подобной ситуацией с задержкой оформления газа на таможне под надуманными предлогами рынок уже сталкивался».

Бизнес-портал приводит слова замдиректора консалтинговой компании «А-95» Артема Куюна о том, что обязательное требование отбора проб с импортных поставок сжиженного газа уже практиковалось таможенной службой — в 2012—2013 гг. «Рынок откровенно переживает, что “пахнет” схемами Курченко», — прокомментировал изданию ситуацию А. Сиренко.

По словам А. Куюна, в 2012—2013 гг. действия контролирующих органов привели к удорожанию газового топлива на $100−150/т и сохранению стабильно высоких цен в течение длительного времени. Это привело к тому, что многие водители отказались от использования автогаза. «В 2013 г. — единственный раз за последние 12 лет! — было зафиксировано падение (на 6%) потребления сжиженного газа автомобилистами», — пишет Бизнес-портал.

По данным UPECO, по итогам 2016 г. в общей структуре поставок на газ, приобретенный за рубежом, приходилось около 73%, или 1,07 млн. т. В прошлом году украинский рынок сжиженного газа (без Крыма и неподконтрольных Украине территорий Донецкой и Луганской областей) вырос на 32,2% — до 1,47 млн. т. В итоге в общем балансе украинского рынка светлых нефтепродуктов доля сжиженного газа выросла с 13% до 15,3%. При этом, по расчетам UPECO, порядка 90% объема этого вида топлива было использовано именно в качестве моторного топлива.