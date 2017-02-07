В Украине за год обанкротились более 1,5 тысячи компаний

Об этом сообщает сервис мониторинга регистрационных данных украинских компаний OpenDataBot.

Согласно приведенным данным, в том числе в состоянии банкротства 572 компании в Киевской области, 189 — в Днепропетровской, 140 — в Одесской, 129 — в Донецкой, 121 — в Автономной Республике Крым, 97 — в Харьковской области, 85 — в Николаевской, 75 — в Луганской, 70 — в Запорожской и 67 — в Сумской.