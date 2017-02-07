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21:54 (мск), источник: УНИАН

В Украине за год обанкротились более 1,5 тысячи компаний

В Украине в 2016 году обанкротились 1524 компании и еще 2073 предприятия находятся в процедуре банкротства.

Источник: УНИАН

Об этом сообщает сервис мониторинга регистрационных данных украинских компаний OpenDataBot.

Согласно приведенным данным, в том числе в состоянии банкротства 572 компании в Киевской области, 189 — в Днепропетровской, 140 — в Одесской, 129 — в Донецкой, 121 — в Автономной Республике Крым, 97 — в Харьковской области, 85 — в Николаевской, 75 — в Луганской, 70 — в Запорожской и 67 — в Сумской.

Справка УНИАН. Украинский сервис OpenDataBot, объединяющий регистрационные данные украинских компаний со всех открытых государственных реестров и источников с целью создания механизма противодействия рейдерским захватам, победил в первом в Украине конкурсе IT-проектов в сфере электронной демократии Egap Challenge, выиграв 250 тыс. грн на дальнейшее развитие и реализацию.

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