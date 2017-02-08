В Советском районе Ростова вместо школы могут построить многоэтажку
Дети ходят в школу, расположенную за несколько километров, а на земле, которая значится в Генплане как школьная, возводят многоэтажку.
Дети ходят в школу, расположенную за несколько километров, а на земле, которая значится в Генплане как школьная, возводят многоэтажку.
Родители, проживающие в Советском районе
Молодые семьи охотно покупали квартиры в этом микрорайоне. Знали, что подрастающим детям будет, где учиться. Строительство школы с бассейном было включено и в Генеральный план города, и в муниципальные программы. Был предусмотрен и участок земли на улице Жмайлова, единственный незастроенный на всю округу. Каково же было удивление местных жителей, когда узнали, что на этом месте появится очередной многоквартирный дом.
«В каждой квартире в нашем доме по несколько детей. Получается, у нас нет ни школы, ни детского сада», — возмущена ростовчанка.
По данным инициативных жителей, которые провели самостоятельное расследование, в ноябре 2016 года действующая в тот момент администрация
Объясняя ситуацию, администрация города в письме «Дон-ТР» сообщила, что считает строительство школы, как планировалось ранее, на 440 мест неэффективным предприятием, так как здесь проживает в два раза больше детей — 900.
«Заместитель главы администрации города
Но мамы и папы опасаются, что теперь их дети вообще не дождутся школы ни на 440 мест, ни на 900. Чтобы отстоять свои интересы, жители обратились в суд и в прокуратуру.
«В результате проведенной прокуратурой проверки было внесено представление в администрацию города, которое находится на рассмотрении. В представлении ставился ряд вопросов, в том числе и об устранении выявленных нарушений, об определении земельного участка под строительство новой школы, и о привлечении лиц к дисциплинарной ответственности», — комментирует старший помощник прокурора области по взаимодействию со СМИ Елизавета Комахидзе.
О судьбе школы жители узнают через месяц, именно в течение такого срока прокуратура ждет решение по данному представлению. А пока дети этого микрорайона ходят в школу за пять километров через опасные перекрёстки.