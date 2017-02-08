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11:24 (мск), источник: ГТРК "Дон-ТР"

В Советском районе Ростова вместо школы могут построить многоэтажку

Дети ходят в школу, расположенную за несколько километров, а на земле, которая значится в Генплане как школьная, возводят многоэтажку.

Источник: ГТРК "Дон-ТР"

Родители, проживающие в Советском районе Ростова-на-Дону, требуют проверить законность действий администрации донской столицы, которая вопреки обещаниям строит не школу с детским садом, а очередной небоскреб.

Молодые семьи охотно покупали квартиры в этом микрорайоне. Знали, что подрастающим детям будет, где учиться. Строительство школы с бассейном было включено и в Генеральный план города, и в муниципальные программы. Был предусмотрен и участок земли на улице Жмайлова, единственный незастроенный на всю округу. Каково же было удивление местных жителей, когда узнали, что на этом месте появится очередной многоквартирный дом.

«В каждой квартире в нашем доме по несколько детей. Получается, у нас нет ни школы, ни детского сада», — возмущена ростовчанка.

По данным инициативных жителей, которые провели самостоятельное расследование, в ноябре 2016 года действующая в тот момент администрация Ростова-на-Дону провела аукцион и отдала заветный участок в Советском районе под многоквартирную застройку.

Объясняя ситуацию, администрация города в письме «Дон-ТР» сообщила, что считает строительство школы, как планировалось ранее, на 440 мест неэффективным предприятием, так как здесь проживает в два раза больше детей — 900.

«Заместитель главы администрации города Ростова-на-Дону по социальным вопросам В. А. Бережной считает целесообразным строительство школы в данном микрарайоне (без бассейна) на максимальное количество мест, в зависимости земельного участка».

Но мамы и папы опасаются, что теперь их дети вообще не дождутся школы ни на 440 мест, ни на 900. Чтобы отстоять свои интересы, жители обратились в суд и в прокуратуру.

«В результате проведенной прокуратурой проверки было внесено представление в администрацию города, которое находится на рассмотрении. В представлении ставился ряд вопросов, в том числе и об устранении выявленных нарушений, об определении земельного участка под строительство новой школы, и о привлечении лиц к дисциплинарной ответственности», — комментирует старший помощник прокурора области по взаимодействию со СМИ Елизавета Комахидзе.

О судьбе школы жители узнают через месяц, именно в течение такого срока прокуратура ждет решение по данному представлению. А пока дети этого микрорайона ходят в школу за пять километров через опасные перекрёстки.

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