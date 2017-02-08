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09:11 (мск), источник: РИА Крым

Мельников: 66% предприятий в Крыму — прибыльные

СИМФЕРОПОЛЬ, 6 фев — РИА Новости (Крым). В настоящее время 66% работающих в Крыму предприятий — прибыльные. Об этом в эфире радио «Спутник в Крыму» сообщил министр экономического развития РК Андрей Мельников.

Источник: РИА "Новости"

«У нас выросла доля прибыльных компаний, выросла незначительно, на пять процентных пунктов. Сейчас 66 процентов компаний в Республике являются прибыльными», — отметил он.

Министр уточнил, что за 11 месяцев 2016 года предприятия заработали почти 17 млрд рублей прибыли, что на 50% больше, чем за аналогичный период в 2015 году.

Мельников также констатировал рост промышленного производства в Республике на 4,6% за 11 месяцев прошлого года.

Министр экономического развития Республики Крым Андрей Мельников.

«Основные лидеры — это добыча полезных ископаемых (больше, чем на 50% выросла отрасль), производство электричества, газа и воды (тоже больше, чем на 50%)», — пояснил он.

Глава минэкономразвития отметил, что объем отгруженных промышленных товаров, работ и услуг в Крыму в прошлом году превысил «знаковую планку» в 100 млрд рублей.

«Важный фактор, который говорит о сбалансированном росте, — то, что за 9 месяцев прошлого года в экономику (Крыма — ред.) было вложено инвесторами 26 млрд рублей. Экономика растет не только благодаря потребительскому спросу, но и за счет реальных инвестиций. Для этого у нас есть все возможности, прежде всего возможности свободной экономической зоны», — добавил Мельников.

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