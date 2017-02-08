Кондратьев поручил мэрии Краснодара перепроверить все разрешения на строительство за 1,5 года

Чиновники осмотрели Прикубанский, Западный Центральный городские округа, где новые многоэтажки возводятся на старой инфраструктуре. Губернатор назвал ситуацию недопустимой.

«Я поручил перепроверить все разрешения на строительство, которые выдала мэрия за последнее время. Все стройки, которые сейчас идут или начинаются по этим разрешениям, должны соответствовать действующему генплану города. Краснодару теперь как никогда необходимы прозрачная система контроля за строительством и выдачи документов, а также полный переход на комплексную застройку», — подчеркнул глава региона.

На совещании по итогам рабочей поездки Кондратьев подчеркнул, что в городе необходимо полностью исключить точечную застройку.