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11:11 (мск), источник: ЮГА.ру

Кондратьев поручил мэрии Краснодара перепроверить все разрешения на строительство за 1,5 года

После проверки проблемных зон застройки Краснодара губернатор Кубани Вениамин Кондратьев поручил мэру Евгению Первышову перепроверить все разрешения на строительство, выданные за 1,5 года.

Источник: ЮГА.ру

Чиновники осмотрели Прикубанский, Западный Центральный городские округа, где новые многоэтажки возводятся на старой инфраструктуре. Губернатор назвал ситуацию недопустимой.

«Я поручил перепроверить все разрешения на строительство, которые выдала мэрия за последнее время. Все стройки, которые сейчас идут или начинаются по этим разрешениям, должны соответствовать действующему генплану города. Краснодару теперь как никогда необходимы прозрачная система контроля за строительством и выдачи документов, а также полный переход на комплексную застройку», — подчеркнул глава региона.

На совещании по итогам рабочей поездки Кондратьев подчеркнул, что в городе необходимо полностью исключить точечную застройку.

Главный архитектор Краснодарского края Юрий Рысин доложил, что уже проведено 22 заседания специальной комиссии, которая рассматривает проекты планировок новых жилых комплексов и микрорайонов по всему краю перед выдачей разрешений на строительство. Всего было рассмотрено около 60 проектов, из них — почти 50 по Краснодару. Комиссия проверяла, насколько они учитывают параметры обеспеченности будущих жильцов местами в детских садах и школах, парковками, детскими площадками и т. д. И, по словам Рысина, не было ни одного документа, который был бы согласован с первого раза.

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