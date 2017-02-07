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7 февраля, источник: Известия.Ру

Минфин предложил повысить минимальную цену на водку и коньяк

Ранее ведомство предлагало увеличить стоимость на 15%

Источник: РИА "Новости"

Министерство финансов предлагает увеличить минимальную розничную цену на водку и коньяк в России до 205 руб. и 371 руб. соответственно за бутылку объемом 0,5 л.

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Об этом говорится в проекте документа ведомства, размещенном на портале проектов нормативных правовых актов.

В соответствии с расчетами Минфина минимальная отпускная цена на водку и коньяк у производителей может составить 173 и 314 рублей за бутылку соответственно. А у оптовиков — 178 и 323 рубля.

Ранее Минфин предложил увеличить в 2017 году минимальную розничную цену на водку на 15%, до 219 рублей за бутылку 0,5 л. Предложение было связано с выросшим с 1 января акцизом на крепкий алкоголь. Акциз вырос с 500 рублей до 523 рублей за 1 л безводного спирта.

Комментарии
9
Сергей Зауглов
Чует мое сердце, что после этого, Боярышник станет еще популярней!
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Сергей Саморуков
Прям , как при СССР , на ней , на родимой экономику пытаются вытянуть . Помни стихи из тех лет :" Водка стала 6 и 8 .Всё равно мы пить не бросим .Рапортуем Ильичу нам и 10 по плечу" . Это, когда с 3.62 и 4.12 цена верх поползла .
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Сергей Зауглов
Мадемуазель, а Ваша такая особая эммоциональная радость в чем заключается? Муж алкоголик?
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