В украинских аптеках исчезают жизненно необходимые медикаменты — СМИ
Лекарства от
Лекарства от
Об этом говорится в сюжете ТСН.
Валентина Рубанчук потратила на поиск спасительных таблеток от давления несколько дней, и лишь в одной из десяти аптек ей пообещали отыскать препарат под заказ. Полученной коробочки женщине хватит на месяц, а что будет дальше — она даже не представляет. Этот препарат она принимает несколько лет и заменить на другие боится, потому что его еле подобрали — ни один другой не мог удержать давление в норме. «Мне шесть раз подбирали, и было не то. Очень трудно подобрать — меня начинает печь, у меня уже был один инфаркт», — признается больная гипертонией женщина.
В подобной ситуации оказались тысячи украинцев, которые имеют проблемы со здоровьем. Отыскать привычные для себя лекарства отныне им сложно. «Сказали, что дали указание не продавать вплоть до апреля. Урегулируют цены, а потом будут продавать», — пересказывает услышанное в аптеке другая больная гипертонией Татьяна Гордиенко.
Продавцы говорят, что дефицит вынужденный: государство начало регулировать цены и запрещать реализовать определенные разновидности лекарств по завышенной, по его мнению, стоимости. Фармацевты прекратили заказывать эти препараты, а впоследствии Кабмин перенес введение «референтных цен» на два месяца позже, чтобы уточнить указанные в документе позиции.
Сейчас же аптеки медленно распродают остатки закупленного
Директор одной из сетей аптек Руслан Светлый добавляет, что ближайшие недели могут стать критическими для покупателей лекарств от давления, диабета и бронхиальной астмы.
«Сейчас нас ждет то, что за
Однако, в Министерстве здравоохранения Украины причины для дефицита в аптеках не видят. «Оснований для того, чтобы лекарство исчезали в аптеках, нет. Наш проект “Доступные лекарства” будет начинать работу с первого апреля, выделено 500 миллионов», — заверил заместитель министра Роман Илык.
Получить бесплатные, гарантированные государством лекарства от давления, бронхиальной астмы и сахарного диабета второго типа можно будет по рецепту. Но только с апреля, а вот как до него дожить больным — вопрос остается открытым.