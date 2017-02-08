В украинских аптеках исчезают жизненно необходимые медикаменты — СМИ

Об этом говорится в сюжете ТСН.

Валентина Рубанчук потратила на поиск спасительных таблеток от давления несколько дней, и лишь в одной из десяти аптек ей пообещали отыскать препарат под заказ. Полученной коробочки женщине хватит на месяц, а что будет дальше — она даже не представляет. Этот препарат она принимает несколько лет и заменить на другие боится, потому что его еле подобрали — ни один другой не мог удержать давление в норме. «Мне шесть раз подбирали, и было не то. Очень трудно подобрать — меня начинает печь, у меня уже был один инфаркт», — признается больная гипертонией женщина.

В подобной ситуации оказались тысячи украинцев, которые имеют проблемы со здоровьем. Отыскать привычные для себя лекарства отныне им сложно. «Сказали, что дали указание не продавать вплоть до апреля. Урегулируют цены, а потом будут продавать», — пересказывает услышанное в аптеке другая больная гипертонией Татьяна Гордиенко.

Продавцы говорят, что дефицит вынужденный: государство начало регулировать цены и запрещать реализовать определенные разновидности лекарств по завышенной, по его мнению, стоимости. Фармацевты прекратили заказывать эти препараты, а впоследствии Кабмин перенес введение «референтных цен» на два месяца позже, чтобы уточнить указанные в документе позиции.

Сейчас же аптеки медленно распродают остатки закупленного когда-то. «Если не изменится эта ситуация, то вообще неизвестно, будет ли с первого апреля импорт поступать — на те, которые входят в этот перечень, препараты», — говорит заведующая аптекой Ирина Лапа.

Директор одной из сетей аптек Руслан Светлый добавляет, что ближайшие недели могут стать критическими для покупателей лекарств от давления, диабета и бронхиальной астмы.

«Сейчас нас ждет то, что за две-три недели вымоются и эти остатки. И пока дистрибьюторы не увидят прозрачных и четких правил игры на законодательном уровне, отрегулированных постановлением, никто ничего не будет делать. Товар не будет завозиться в Украину, а аптечные сети не будут брать его под реализацию, потому что они рискуют его не распродать. А что мы получим первого апреля — никто не понимает и не знает», — говорит он.

Однако, в Министерстве здравоохранения Украины причины для дефицита в аптеках не видят. «Оснований для того, чтобы лекарство исчезали в аптеках, нет. Наш проект “Доступные лекарства” будет начинать работу с первого апреля, выделено 500 миллионов», — заверил заместитель министра Роман Илык.

Получить бесплатные, гарантированные государством лекарства от давления, бронхиальной астмы и сахарного диабета второго типа можно будет по рецепту. Но только с апреля, а вот как до него дожить больным — вопрос остается открытым.