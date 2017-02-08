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03:47 (мск), источник: AmurMedia.ru

Новые речные маршруты планируют открыть в Хабаровском крае

Вячеслав Шпорт провел совещание по подготовке к пассажирской навигации.

Источник: AmurMedia

Хабаровск, 8 февраля, AmurMedia.

Глава региона поручил разработать план модернизации речных перевозок. Вячеслав Шпорт провел совещание по подготовке к речной пассажирской навигации. Участие в заседании приняли руководители промышленного и экономического блоков Правительства региона, мэрии Хабаровска, а также дирекции ЗАО «Амурские пассажирские перевозки», сообщили ИА AmurMedia в пресс-службе губернатора и правительства Хабаровского края.

Отмечалось, что из-за непростой финансовой ситуации, которая сложилась на предприятии, а также убыточности ряда направлений, организация ремонтных работ выполняется не в полном объеме, что может повлиять на сроки начала навигации. Для полноценной подготовки флота необходимы дополнительные средства. Их предприятие может получить уже в конце февраля в виде компенсаций понесенных убытков за 2015 год от администрации Хабаровска. До этого времени, чтобы обеспечить бесперебойное выполнение ремонтных работ, Вячеслав Шпорт поручил муниципальным властям проработать альтернативные схемы финансирования.

Губернатор края также напомнил, что со своей стороны правительство региона оказывает всяческое содействие в решении проблемных вопросов, а также субсидирует краевые маршруты. Однако, согласно законодательству, работа городских речных перевозок по закону находится в ведении муниципалитета, руководители которого должны усилить работу.

«Из года в год мы собираемся и совместно решаем вопросы, которые должны быть доведены до автоматизма. Еще раз хочу напомнить, что организация пригородных перевозок — задача социальная. Услуга очень востребована нашими жителями. Руководители всех уровней власти должны это понимать, и прикладывать максимум усилий к решению проблемы. Выход здесь один — каждый должен ответственно выполнять свои полномочия», — отметил Вячеслав Шпорт.

Участники совещания также сошлись во мнении, что обновление флота является одной из первоочередных задач. Это позволит повысить эффективность всей системы, а также их рентабельность.

В связи с этим глава региона поручил разработать план модернизации речных перевозок в крае, а также активнее заниматься развитием туристических маршрутов в российско-китайском направлении. Так, ЗАО «Амурские пассажирские перевозки» сегодня уже осуществляет доставку туристов в соседний Фуюань. Перспективным выглядит направление «Тунцзян — Хабаровск».

«Чтобы попасть в этот китайский город, туристы вынуждены делать большой крюк, добираясь автобусом сначала до таможенной границы в селе Нижнеленинское Еврейской автономной области. Открытие этого маршрута по воде позволит сэкономить более 2 часов времени в пути», — отметил генеральный директор ЗАО «Амурские пассажирские перевозки» Игорь Меерсон.

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