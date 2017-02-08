Новые речные маршруты планируют открыть в Хабаровском крае
Вячеслав Шпорт провел совещание по подготовке к пассажирской навигации.
Вячеслав Шпорт провел совещание по подготовке к пассажирской навигации.
Хабаровск, 8 февраля, AmurMedia.
Глава региона поручил разработать план модернизации речных перевозок. Вячеслав Шпорт провел совещание по подготовке к речной пассажирской навигации. Участие в заседании приняли руководители промышленного и экономического блоков Правительства региона, мэрии Хабаровска, а также дирекции ЗАО «Амурские пассажирские перевозки», сообщили ИА AmurMedia в
Отмечалось, что
Губернатор края также напомнил, что со своей стороны правительство региона оказывает всяческое содействие в решении проблемных вопросов, а также субсидирует краевые маршруты. Однако, согласно законодательству, работа городских речных перевозок по закону находится в ведении муниципалитета, руководители которого должны усилить работу.
«Из года в год мы собираемся и совместно решаем вопросы, которые должны быть доведены до автоматизма. Еще раз хочу напомнить, что организация пригородных перевозок — задача социальная. Услуга очень востребована нашими жителями. Руководители всех уровней власти должны это понимать, и прикладывать максимум усилий к решению проблемы. Выход здесь один — каждый должен ответственно выполнять свои полномочия», — отметил Вячеслав Шпорт.
Участники совещания также сошлись во мнении, что обновление флота является одной из первоочередных задач. Это позволит повысить эффективность всей системы, а также их рентабельность.
В связи с этим глава региона поручил разработать план модернизации речных перевозок в крае, а также активнее заниматься развитием туристических маршрутов в
«Чтобы попасть в этот китайский город, туристы вынуждены делать большой крюк, добираясь автобусом сначала до таможенной границы в селе Нижнеленинское Еврейской автономной области. Открытие этого маршрута по воде позволит сэкономить более 2 часов времени в пути», — отметил генеральный директор ЗАО «Амурские пассажирские перевозки» Игорь Меерсон.