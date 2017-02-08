Старый заменят новым: в аэропорту Волгограда возведут ещё один терминал
К строительству объекта планируется приступить уже весной текущего года.
К строительству объекта планируется приступить уже весной текущего года.
В международном аэропорту Волгограда уже в самое ближайшее время строители приступят к сносу старого здания терминала В. Полностью с землей здание сровняют к концу текущего месяца. По информации
Со строительством на этом месте нового терминала, в которое частный инвестор намерен вложить 2,1 млрд рублей, затягивать не будут и приступят к его возведению уже в марте. Завершение работ намечено на середину весны 2018 года. На этот период для обслуживания пассажиров внутренних рейсов будет использоваться терминал А, а международные — из нового терминала С, передает ГТРК «Волгоград ТРВ». Площадь нового терминала В, который объединят с терминалом С, составит 10,2 тыс. квадратных метров.
Ведется в аэропорту и работа по реконструкции перрона. Как отметила руководитель
Как сообщало ИА REGNUM, масштабное обновление международного аэропорта Волгограда было начато несколько лет назад. В 2014 году приступили к строительству новой