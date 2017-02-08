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10:47 (мск), источник: ИА REGNUM

Старый заменят новым: в аэропорту Волгограда возведут ещё один терминал

К строительству объекта планируется приступить уже весной текущего года.

В международном аэропорту Волгограда уже в самое ближайшее время строители приступят к сносу старого здания терминала В. Полностью с землей здание сровняют к концу текущего месяца. По информации пресс-службы международного аэропорта Волгоград, демонтаж проведет ООО «ПрогрессСтрой» из Балашихи Московской области. Обойдутся работы по сносу в 16,3 млн рублей.

Со строительством на этом месте нового терминала, в которое частный инвестор намерен вложить 2,1 млрд рублей, затягивать не будут и приступят к его возведению уже в марте. Завершение работ намечено на середину весны 2018 года. На этот период для обслуживания пассажиров внутренних рейсов будет использоваться терминал А, а международные — из нового терминала С, передает ГТРК «Волгоград ТРВ». Площадь нового терминала В, который объединят с терминалом С, составит 10,2 тыс. квадратных метров.

Ведется в аэропорту и работа по реконструкции перрона. Как отметила руководитель пресс-службы международного аэропорта «Волгоград» Ирина Волкова, на новом перроне изменится местоположение стоянок воздушных судов, а также появятся специальные стоянки для обработки самолетов противообледенительной жидкостью. После окончания реконструкции перрона аэропорт «Волгоград» сможет повысить категорию ИКАО до третей, что выведет волгоградский аэропорт на международный уровень.

Как сообщало ИА REGNUM, масштабное обновление международного аэропорта Волгограда было начато несколько лет назад. В 2014 году приступили к строительству новой взлетно-посадочной полосы, которая была успешно запущена 21 июля прошлого года. Также в прошлом году 8 мая в тестовом режиме был запущен новый терминал международных воздушных линий, а в августе он заработал в полную силу. В 2016—2017 годах в рамках подготовки в чемпионату мира по футболу 2018 года в международном аэропорту Волгограда поэтапно будут построены вторая взлетно-посадочная полоса, оборудованная по IIIА категории ИКАО, новые здания международного терминала и терминала внутренних линий, оборудован пограничный пункт для приема и отправления международных авиарейсов. Пропускная способность аэропорта достигнет 1450 человек в час, что соответствует требованиям ФИФА.

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