Старый заменят новым: в аэропорту Волгограда возведут ещё один терминал

В международном аэропорту Волгограда уже в самое ближайшее время строители приступят к сносу старого здания терминала В. Полностью с землей здание сровняют к концу текущего месяца. По информации пресс-службы международного аэропорта Волгоград, демонтаж проведет ООО «ПрогрессСтрой» из Балашихи Московской области. Обойдутся работы по сносу в 16,3 млн рублей.

Со строительством на этом месте нового терминала, в которое частный инвестор намерен вложить 2,1 млрд рублей, затягивать не будут и приступят к его возведению уже в марте. Завершение работ намечено на середину весны 2018 года. На этот период для обслуживания пассажиров внутренних рейсов будет использоваться терминал А, а международные — из нового терминала С, передает ГТРК «Волгоград ТРВ». Площадь нового терминала В, который объединят с терминалом С, составит 10,2 тыс. квадратных метров.

Ведется в аэропорту и работа по реконструкции перрона. Как отметила руководитель пресс-службы международного аэропорта «Волгоград» Ирина Волкова, на новом перроне изменится местоположение стоянок воздушных судов, а также появятся специальные стоянки для обработки самолетов противообледенительной жидкостью. После окончания реконструкции перрона аэропорт «Волгоград» сможет повысить категорию ИКАО до третей, что выведет волгоградский аэропорт на международный уровень.