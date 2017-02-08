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04:02 (мск), источник: Вести Приморье

В Приморье полицейские изъяли из оборота более 9 тонн санкционных фруктов

В Уссурийске в ходе осмотра территории продуктовой базы сотрудники полиции обнаружили автомашину, в прицепе которой находились 720 картонных коробок с санкционной продукцией — яблоками. Общий вес продукции составил 9360 килограммов. В отношении предпринимателя составлен административный протокол. Ему грозит штраф или административное приостановление деятельности на срок до 90 суток. Изъятая санкционная сельхозпродукция уничтожена.

Сотрудники подразделения экономической безопасности и противодействия коррупции отдела МВД России по городу Уссурийску совместно со специалистами Управления Федеральной службы по фитосанитарному надзору по Приморскому краю и Сахалинской области провели комплекс оперативно-профилактических мероприятий, направленных на выявление и пресечение фактов незаконного распространения сельскохозяйственной продукции, запрещенной к ввозу на территорию России.

Как сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу ОМВД по г. Уссурийску, в ходе осмотра территории продуктовой базы сотрудники полиции обнаружили автомашину, в прицепе которой находились 720 картонных коробок с санкционной продукцией — яблоками. Общий вес продукции составил 9360 килограммов.

В отношении предпринимателя составлен административный протокол по статье 10.3 КоАП РФ (нарушение правил производства, заготовки, перевозки, хранения, переработки, использования и реализации подкарантинной продукции). Санкция статьи влечет наложение штрафа или административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток.

В соответствии с законодательством Российской Федерации, изъятая санкционная сельхозпродукция уничтожена.

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