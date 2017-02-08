Квоты на вылов омуля вместо полного его запрета ввели на Байкале в 2017 году
Министерство сельского хозяйства Иркутской области распределило выделенные квоты на добычу (вылов) байкальского омуля на 2017 год.
Министерство сельского хозяйства Иркутской области распределило выделенные квоты на добычу (вылов) байкальского омуля на 2017 год.
Как сообщает 7 февраля
Напомним, что для восстановления запасов байкальском омуля правительство Иркутской области в октябре 2016 года подготовило предложения для включения их в проект программы по сохранению омуля в Байкале и впадающих в него реках на 2017−2019 годы. Министерство сельского хозяйства региона предложило включить в комплекс мероприятий по восстановлению запасов байкальского омуля мероприятие по зарыблению Братского и
Программа разрабатывается Росрыболовством в рамках выполнения поручения президента РФ, касающегося разработки комплекса мероприятий по восстановлению запасов биоресурса, в том числе путем увеличения его искусственного воспроизводства. В ближайшее время правительство Иркутской области планирует провести слушания с участием представителей муниципальных образований, научных учреждений и бизнеса по определению подходов к работам по воспроизводству байкальского омуля.
В Иркутской области также будет определен подрядчик по выпуску подрощенной молоди байкальского омуля в Братское водохранилище. Как рассказал министр сельского хозяйства Иркутской области Илья Сумароков, в третьем квартале 2017 года ведомство планирует выпустить в водохранилище 320 тыс. штук подрощенной молоди. В связи с этим министерство подготовило конкурсную документации для проведения в ближайшее время торгов по определению подрядчика.