Квоты на вылов омуля вместо полного его запрета ввели на Байкале в 2017 году

Как сообщает 7 февраля пресс-служба правительства региона, федеральное агентство по рыболовству для промышленного рыболовства на озере Байкал выделило для Иркутской области 61,2 тонн омуля. Квоты получили юридические лица и предприниматели, имеющие договоры на 10 лет, заключенные с минсельхозом области с 2009 по 2013 годы. Всего квоты получили 25 пользователей из Приангарья, в основном проживающих на территории муниципальных образований, прилегающих к озеру Байкал. Квота на вылов для Иркутской области была уменьшена на этот год в сравнении с предыдущим более чем в 3 раза.

Напомним, что для восстановления запасов байкальском омуля правительство Иркутской области в октябре 2016 года подготовило предложения для включения их в проект программы по сохранению омуля в Байкале и впадающих в него реках на 2017−2019 годы. Министерство сельского хозяйства региона предложило включить в комплекс мероприятий по восстановлению запасов байкальского омуля мероприятие по зарыблению Братского и Усть-Илимского водохранилищ. По мнению ученых, зарыбление водохранилищ должно производиться северобайкальской (прибрежной) популяцией омуля, биологические особенности которой наиболее соответствуют характеристикам осваиваемых водоемов.

Программа разрабатывается Росрыболовством в рамках выполнения поручения президента РФ, касающегося разработки комплекса мероприятий по восстановлению запасов биоресурса, в том числе путем увеличения его искусственного воспроизводства. В ближайшее время правительство Иркутской области планирует провести слушания с участием представителей муниципальных образований, научных учреждений и бизнеса по определению подходов к работам по воспроизводству байкальского омуля.

В Иркутской области также будет определен подрядчик по выпуску подрощенной молоди байкальского омуля в Братское водохранилище. Как рассказал министр сельского хозяйства Иркутской области Илья Сумароков, в третьем квартале 2017 года ведомство планирует выпустить в водохранилище 320 тыс. штук подрощенной молоди. В связи с этим министерство подготовило конкурсную документации для проведения в ближайшее время торгов по определению подрядчика.