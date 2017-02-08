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04:35 (мск), источник: ДЕЙТА

Хабаровский край озолотится

Росгеология в 2017 году завершит поисковые работы на рудное золото в центральной части Хабаровского края, сообщили ИА Дейта в Дальгеофизике.

В новом полевом сезоне специалисты АО «Дальгеофизика» (Хабаровск, входит в госхолдинг «Росгеология») завершат комплекс геоисследований на северо-западном фланге Херпучинского рудно-россыпного узла, расположенного в районе им. Полины Осипенко Хабаровского края. Работы на участке были начаты в 2015 году и идут в рамках трехлетнего госконтракта.

Завершающий полевой сезон специалисты хабаровского предприятия начнут с проходки горных выработок на перспективных для заверки аномалиях, которые были выделены по итогу уже проведенных предприятием геологических исследований на двух участках — Тамагинский и Неваглинский (общая площадь 6 км2). В качестве результата детализационных работ на обозначенной территории ожидается выявление промышленного содержания золота.

Всего в пределах Херпучинского рудно-россыпного узла хабаровские геологи изучают площадь в 150 км². Золотоносность этой территории впервые была установлена в XIX веке. В 1870 г. забайкальские золотопромышленники братья Бутины и Тетюковы направили на Нижний Амур первые поисковые партии, которые открыли крупные россыпи золота по рекам Херпучи и Тальмак. Через год на приисках реки Амгунь было добыто более 40 кг драгоценного металла, несколько лет спустя объемы добычи возросли до 200 кг.

Основными целями современных геологических исследований являются поиск и локализация наиболее перспективных рудных объектов, а также оценка их прогнозных ресурсов по золоту и сопутствующим полезным ископаемым.

По окончании трехлетних контрактных работ (2015−2017 гг.) специалистами АО «Дальгеофизика» будут составлены карты золотоносности перспективной площади работ масштаба 1:25000 и геохимических аномалий масштаба 1:25000 и 1:10 000, а также дана оценка прогнозных ресурсов золота категории Р2. До конца 2017 года отчет по итогу трехлетних исследований с рекомендациями по проведению дальнейшей геологоразведки будет передан заказчику — Департаменту по недропользованию по ДФО.

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