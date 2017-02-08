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04:49 (мск), источник: Вести Приморье

Долги по зарплате в Приморье по итогам 2016 года превысили 780 млн. рублей — прокурор

Долги по зарплате в Приморье на конец минувшего года превысили 780 млн рублей, больше половины этой суммы приходится на оборонный завод «Радиоприбор» во Владивостоке. Такие данные привел 8 февраля прокурор региона Сергей Бессчасный.

Источник: Reuters

В начале 2016 года долги по зарплате в регионе были почти вдвое меньше — они составляли более 400 млн рублей.

«На конец года общий размер задолженности, определяемый с учетом предприятий, не являющихся респондентами статотчетности, составил свыше 780 млн рублей. Более половины этой суммы приходится на АО “Радиоприбор”, судьба этого предприятия решается на уровне федеральной власти, однако его проблемы по-прежнему нуждаются в постоянном внимании прокуратуры», — сказал Бессчасный на коллегии краевой прокуратуры.

При этом, по его словам, за год удалось погасить долги по зарплате примерно на 600 млн рублей. В частности, рассказал прокурор, были полностью погашены долги перед работниками более 20 организаций, в разы сократились многомиллионные долги перед сотрудниками ООО «Строительный альянс управление механизации 1» (САУМ-1) и ЗАО «Тихоокеанская мостостроительная компания» (ТМК).

«Радиоприбор» является одним из крупнейших заводов Владивостока, имеет статус стратегического предприятия. Он стал испытывать сложности с 2015 года, в отношении завода ввели процедуру банкротства.

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