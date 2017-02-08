Улицы Красноярска частично перекроют из-за ремонта дорог

Часть улиц Красноярска перекроют из-за ремонта. Об этом сообщили в мэрии города.

Движение будет перекрываться частично в течение недели. Большая часть работ связана с проектными изысканиями для проведения ремонтов.

8 февраля с 10:00 до 17:00 проезд закроют по ул. Елены Стасовой на участке от ул. Лесопарковой до поворота к кластеру «Радуга» (ул. Стасовой, 65г). Ограничения продлятся до 10 февраля.

Также для работ закроют ул. Северную (от ул. Маерчака до ул. Озерной). Участок будет перекрыт 9 и 10 февраля с 22:00 до 6:00.

В субботу, 11 февраля, из-за установки водоотводного лотка закроют движение на Гайдашовке (от ул. Ястынской до путепровода). Ограничение будет действовать до 12 февраля с 9:00 до 19:00.

Кроме того, частичное перекрытие коснется и центра Красноярска. В понедельник, 13 февраля, начнутся работы на ул. Ленина в районе ул. Профсоюзов. Этот участок дороги будет закрываться для проезда с 0:00 до 6:00 вплоть до 17 февраля.