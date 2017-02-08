Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Красивые и необычные наливные полы: фото и советы
Хлоргексидин вызывает аллергию
Яна Поплавская стала участницей реалити-шоу «Рублево-Бирюлево»
Почему Лукашенко решил взять курс на независимость от России?
Принц Гарри и Меган Маркл вместе придут на свадьбу Пиппы Миддлтон
Россиянам раздадут продовольственные карточки в 2017 годуМинпромторг и Минфин рассчитывают, что в 2017 году в России будет запущена программа продовольственной помощи населению
Дочери Ксении Бородиной предложили заменить Лену Летучую
Пять ошибок, которыми родители портят ребенку сон
Муж за волосы удержал жену, падавшую с 20-метровой высоты (видео)
Фитнес-модель убили в одном из городских парков
Срыв перемирия на Донбассе привел ВСУ к полному краху – СМИ
По столице Саудовской Аравии нанесен ракетный удар
Тина Канделаки поздравила мужа с 30-летием
28-летняя дочка Деми Мур и Брюса Уиллиса увеличила губы (фото)
Трамп сказал, что будет, если Калифорния отделится от США - СМИ
«Мы обеспокоены»: Путин и Трамп обсудили бои в ДНР
Первое фото нового кроссовера УАЗ-3170: он модный и необычный
Porsche: ЭРА-ГЛОНАСС нам не помеха
Фоторепортажи
12Разминирование Цитадели древней крепости Алеппо
20Ситуация на юго-востоке Украины
12В Румынии проходят антиправительственные протесты
16Сапфировый юбилей: 65 лет правления Елизаветы II
07:41 (мск), источник: Kapital.kz

Казахстанские продукты дорожают быстрее импортных

Производители продуктов питания не смогли удержать цены под воздействием свободно плавающего обменного курса — в 2016 году уровень увеличения цен производителей существенно превысил темпы в 2015 году, когда произошла одномоментная девальвация. Об этом сообщает аналитическая служба Finprom.kz.

Источник: Kapital.kz

В январе-декабре 2016 года цены пищевиков увеличились на 17% по сравнению с уровнем 2015 года, учитывая эффект инфляции. Напомним, что в 2015 году уровень роста цен составил всего 4,6%.

Главный удар пришелся по местным потребителям и покупателям продукции из стран вне СНГ. Для казахстанского рынка стоимость продуктов питания, произведенных местными предприятиями, выросла на 17,6%. Цены для рынков вне СНГ казахстанские пищевики увеличили в 2016 году на 15,3%.

При этом гораздо менее существенно казахстанские производители увеличили цены для покупателей из стран СНГ — всего на 7,4%.

Рост конечных цен на продукцию последовал после соответствующего удорожания стоимости производства. В частности, существенное давление было оказано со стороны удорожания приобретения основных средств производства. В 2016 году сырье и оборудование для пищевой промышленности подорожало сразу на 33% против роста на 6% в 2015 году.

Из-за сильного ослабления курса тенге сильнее всего выросли цены поставщиков извне — стоимость продукции производственно-технического назначения от предприятий стран СНГ выросла на 42,5%, стран вне СНГ на 56,4%.

Местные поставщики оборудования и сырья для казахстанских производителей продуктов питания старались удержать рост цен — увеличение составило 21,7% в 2016 году.

Продукты питания от местных производителей подорожали сильнее, чем импортная продукция. В январе-ноябре 2016 года цены на готовые продукты питания, произведенные за пределами РК, увеличились на 8,5%.

Быстрее всего дорожает импорт пищевых продуктов, поставляемых из стран СНГ, — за 11 мес. 2016 года цены выросли на 9%, в то время как стоимость импорта готовых продуктов от остальных стран мира совокупно выросли в стоимости на 6,7%.

Казахстанский рынок пищевой промышленности под давлением роста стоимости производства и падения реального покупательского спроса стараются удержать темпы увеличения выпуска продукции. В 2016 году производители продуктов питания нарастили выпуск на 3,9% в физическом объеме.

Однако, удержать рост им удается довольно дорогой ценой — количество активных участников рынка сократилось в 2016 году на 11% до самого минимального уровня за последние 5 лет.

Производство продуктов питания — одна их приоритетных отраслей в рамках ГПИИР-2. Для развития отрасли предполагается привлечение иностранных инвесторов и реализация инвестиционных проектов с высокой добавленной стоимостью.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Изменены границы Астаны
Россиянам раздадут продовольственные карточки в 2017 году
Путин подписал закон о декриминализации побоев в семье
МВД хочет упростить систему получения вида на жительство в РФ
CNN узнал о разочарованиях Трампа в своем пресс-секретаре
Минфин планирует увеличить минимальную цену на коньяк и водку
Росавиация аннулировала лицензии двух авиакомпаний
Серия мощных торнадо обрушилась на штат Луизиана
Спорт
Массимо Каррера: «Спартак» тоже хотел подписать Ивановича Главный тренер красно-белых дал первое интервью во время зимних сборов, в котором рассказал, как проходит адаптация новичков, и обозначил очередную трансферную цель
Авто
Как доехать из Москвы до Питера за 900 рублей Путешествовать одному — это скучно. И дорого! Именно поэтому все большим спросом пользуются сервисы совместных поездок
Hi-Tech
WhatsApp раскрывает личные данные пользователей На компанию Facebook, которой принадлежит WhatsApp, подали за это в суд. Разработчики утверждают, что пользователи сами согласились раскрывать свои данные
Кино
62-летний Джеки Чан расплакался на встрече со своими каскадерами В эфире телепередачи, посвященной 40-летию его команды, актер не сдержал слез
Недвижимость
Комнаты в коммуналках почти перестали покупать
Что делать, если вы больше не можете выплачивать ипотеку?
В Подмосковье активизировались черные риелторы
Как получить бесплатную землю и что с ней делать?
Леди
Как одеваться на свадьбу зимой (фото) Ваши друзья не смогли дождаться теплого времени года и решили отпраздновать свадьбу зимой? Рассказываем, какой наряд выбрать
Дети
Алла Довлатова готовится стать мамой в четвертый раз Прибавление в семье телеведущей ожидается в начале лета.
Все о ремонте
Декор маленькой квартиры: 7 приемов
Как оборудовать удобную гардеробную?
Красивые и необычные наливные полы: фото и советы
Как организовать кабинет в маленькой квартире: 5 идей
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь