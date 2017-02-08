За январь в Омске подорожал бензин

Омскстат опубликовал свежие данные статистических наблюдений о средних ценах на топливо в Омской области. Обнаружилось, что в январе 2017 года по сравнению с декабрём 2016 года большинство видов топлива подорожало.

Заметно подскочила стоимость бензина марки АИ-80 — на 2,8%. Теперь литр стоит 30 рублей 90 копеек. Цены на бензин марки АИ-92 увеличились на 0,5%, на бензин марки АИ-95 и выше — на 0,4%. Литр АИ-92 можно приобрести за 34 рубля 9 копеек, литр АИ-95 — за 37 рублей 87 копеек.

Цены на дизельное топливо выросли на 0,9%. Литр «солярки» стоит 36 рублей 29 копеек.

Подешевело лишь газовое моторное топливо — на 2,3%. Его литр можно купить за 17 рублей 66 копеек.