Торговля без серых схем обещана в новом плодоовощном хабе

Региональные и федеральные торговые сети, расположенные в Новосибирской области, получат новый формат обслуживания. Детали нового проекта прокомментировали министр промышленности, торговли и развития предпринимательства Новосибирской области Николай Симонов и генеральный директор «Сибирской хлебной корпорации» Дмитрий Терешков.

На территории Новосибирской области в мае 2017 года начнет функционировать торговый дом «Узэкспорт-Сибирь», а его якорной площадкой будет торгово-складской комплекс «Импульс» на Мочищенском шоссе — крупнейший плодоовощной хаб в регионе. Проект реализуется в районе Северного выезда, на повороте на жилмассив «Родники». Начальная мощность центра — 75 тысяч тонн продукции в год, и есть возможность увеличить эти объемы.

Узбекская сторона сейчас реализует крупномасштабную госпрограмму по сокращению посевов хлопчатника по экономическим причинам и развитие программы по увеличению плодоовощной продукции на территории республики. Об этом напомнил Николай Симонов во время брифинга седьмого февраля в региональном правительстве.

— В отличие от Китая и Турции, Узбекистан ставит задачу занять рынок чистой экологической продукцией, — сказал министр. — Примерно из 20 миллионов тонн продукции, которая сегодня выращивается на территории Узбекистана, Новосибирская область потребляла в разные годы от 250 до 320 тысяч тонн плодоовощной продукции.

Николай Симонов напомнил, что наш регион является крупным транспортно-логистическим хабом, через который различная продукция поставляется во все регионы Сибирского федерального округа.

— Более 20 лет назад в Новосибирске был реализован проект Хилокского рынка, хорошо известный в Узбекистане, — напомнил Николай Симонов. — Тот проект, который реализуется сейчас, решит серьезные дополнительные возможности: Хилокский рынок закрывает структуры потребления мелкорозничной торговли, частного потребления. А вот сетевые структуры, у которых совершено иной уровень организации торговли, не могут пользоваться такими услугами. В Новосибирске представлены федеральные и региональные торговые сети, которые вышли на совершенно иной уровень организации торговли для населения. Они получат дополнительный канал поставки плодоовощной продукции.

Западно-Сибирский рынок для производителей продукции из Узбекистана является крайне важным, но проблема в том, что вся схема экспорта, которая сейчас действует, является полусерой и непрозрачной. В этом уверен генеральный директор «Сибирской хлебной корпорации» Дмитрий Терешков:

— Команда нового президента Узбекистана предприняла достаточно резкие реформы для кардинального изменения этой схемы. Было создано предприятие «Узагроэкспорт». Оно сейчас является монополистом на поставку всех овощей и фруктов из Узбекистана. Весь документооборот проходит через эту компанию и вся выручка, финансовые средства, которые поступают от экспортных поставок, идут на счет этой структуры. Правительство Узбекистана предложило нам создать на территории Новосибирска дочернее предприятие «Узагроэкспорта». В ходе поездки нашей делегации в Узбекистан было подписано соглашение о создании торгового дома «Узагроэкспорт». 51% в этой структуре принадлежит узбекской стороне, 49% — новосибирской стороне в идее коммерческой структуры.

Терешков напомнил, что в последние годы в любой сфере производства и торговли происходит «оцивилизовывание» — применение передовых технологических стандартов:

— Мы это видим по розничной торговле на примере супермаркетов, на средних промышленных предприятиях устанавливаются современные автоматизированные линии с нормой формы упаковки и т. д. К сожалению, сфера поставок плодоовощной продукции оказалась последней в этом ряду внедрения современных стандартов торговли. Москва первой задала тон. Вспомните «Черкзион» — и где он теперь? В столице сейчас действуют два огромных современных цивилизованных рынка. При создании своего проекта мы взяли их за основу. По их образу и подобию сделали специализированную современную торговую площадку, оснащенную холодильным оборудованием, складами, гостиницами и т. д. Это будет мультиформатный объект.

Проект реализуется двумя структурами: холдингом «Сибирский гигант» и «Сибирской хлебной корпорацией» в равных долях партнерства. Объем инвестиций составит около миллиарда рублей, из которых 700 миллионов уже вложено в реализацию. На 15 мая запланирован запуск проекта.

Николай Симонов подчеркнул, что Хилокский рынок никто закрывать не собирается:

— Он предназначен для мелкорозничной торговли. На этом рынке закупают продукты частники, кафе, рестораны. Но торговые сети там не закупают продукцию. Новый проект создан для формата закупок продукции торговыми сетями.