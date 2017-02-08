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07:12 (мск), источник: VN.RU

Торговля без серых схем обещана в новом плодоовощном хабе

Новый торгово-складской комплекс на Мочищенском шоссе станет крупнейшим плодоовощным хабом в СФО. Масштабные поставки фруктов и овощей обеспечит Узбекистан.

Региональные и федеральные торговые сети, расположенные в Новосибирской области, получат новый формат обслуживания. Детали нового проекта прокомментировали министр промышленности, торговли и развития предпринимательства Новосибирской области Николай Симонов и генеральный директор «Сибирской хлебной корпорации» Дмитрий Терешков.

На территории Новосибирской области в мае 2017 года начнет функционировать торговый дом «Узэкспорт-Сибирь», а его якорной площадкой будет торгово-складской комплекс «Импульс» на Мочищенском шоссе — крупнейший плодоовощной хаб в регионе. Проект реализуется в районе Северного выезда, на повороте на жилмассив «Родники». Начальная мощность центра — 75 тысяч тонн продукции в год, и есть возможность увеличить эти объемы.

Узбекская сторона сейчас реализует крупномасштабную госпрограмму по сокращению посевов хлопчатника по экономическим причинам и развитие программы по увеличению плодоовощной продукции на территории республики. Об этом напомнил Николай Симонов во время брифинга седьмого февраля в региональном правительстве.

— В отличие от Китая и Турции, Узбекистан ставит задачу занять рынок чистой экологической продукцией, — сказал министр. — Примерно из 20 миллионов тонн продукции, которая сегодня выращивается на территории Узбекистана, Новосибирская область потребляла в разные годы от 250 до 320 тысяч тонн плодоовощной продукции.

Николай Симонов напомнил, что наш регион является крупным транспортно-логистическим хабом, через который различная продукция поставляется во все регионы Сибирского федерального округа.

— Более 20 лет назад в Новосибирске был реализован проект Хилокского рынка, хорошо известный в Узбекистане, — напомнил Николай Симонов. — Тот проект, который реализуется сейчас, решит серьезные дополнительные возможности: Хилокский рынок закрывает структуры потребления мелкорозничной торговли, частного потребления. А вот сетевые структуры, у которых совершено иной уровень организации торговли, не могут пользоваться такими услугами. В Новосибирске представлены федеральные и региональные торговые сети, которые вышли на совершенно иной уровень организации торговли для населения. Они получат дополнительный канал поставки плодоовощной продукции.

Западно-Сибирский рынок для производителей продукции из Узбекистана является крайне важным, но проблема в том, что вся схема экспорта, которая сейчас действует, является полусерой и непрозрачной. В этом уверен генеральный директор «Сибирской хлебной корпорации» Дмитрий Терешков:

— Команда нового президента Узбекистана предприняла достаточно резкие реформы для кардинального изменения этой схемы. Было создано предприятие «Узагроэкспорт». Оно сейчас является монополистом на поставку всех овощей и фруктов из Узбекистана. Весь документооборот проходит через эту компанию и вся выручка, финансовые средства, которые поступают от экспортных поставок, идут на счет этой структуры. Правительство Узбекистана предложило нам создать на территории Новосибирска дочернее предприятие «Узагроэкспорта». В ходе поездки нашей делегации в Узбекистан было подписано соглашение о создании торгового дома «Узагроэкспорт». 51% в этой структуре принадлежит узбекской стороне, 49% — новосибирской стороне в идее коммерческой структуры.

Терешков напомнил, что в последние годы в любой сфере производства и торговли происходит «оцивилизовывание» — применение передовых технологических стандартов:

— Мы это видим по розничной торговле на примере супермаркетов, на средних промышленных предприятиях устанавливаются современные автоматизированные линии с нормой формы упаковки и т. д. К сожалению, сфера поставок плодоовощной продукции оказалась последней в этом ряду внедрения современных стандартов торговли. Москва первой задала тон. Вспомните «Черкзион» — и где он теперь? В столице сейчас действуют два огромных современных цивилизованных рынка. При создании своего проекта мы взяли их за основу. По их образу и подобию сделали специализированную современную торговую площадку, оснащенную холодильным оборудованием, складами, гостиницами и т. д. Это будет мультиформатный объект.

Проект реализуется двумя структурами: холдингом «Сибирский гигант» и «Сибирской хлебной корпорацией» в равных долях партнерства. Объем инвестиций составит около миллиарда рублей, из которых 700 миллионов уже вложено в реализацию. На 15 мая запланирован запуск проекта.

Николай Симонов подчеркнул, что Хилокский рынок никто закрывать не собирается:

— Он предназначен для мелкорозничной торговли. На этом рынке закупают продукты частники, кафе, рестораны. Но торговые сети там не закупают продукцию. Новый проект создан для формата закупок продукции торговыми сетями.

Дмитрий Терешков сделал акцент на том, что в основе реализуемого им и его партнерами проекта лежит философия транспарентности, то есть, прозрачности всего бизнес-процесса без каких либо серых схем и посредников.

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