Торговля без серых схем обещана в новом плодоовощном хабе
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Региональные и федеральные торговые сети, расположенные в Новосибирской области, получат новый формат обслуживания. Детали нового проекта прокомментировали министр промышленности, торговли и развития предпринимательства Новосибирской области Николай Симонов и генеральный директор «Сибирской хлебной корпорации» Дмитрий Терешков.
На территории Новосибирской области в мае 2017 года начнет функционировать торговый дом «Узэкспорт-Сибирь», а его якорной площадкой будет
Узбекская сторона сейчас реализует крупномасштабную госпрограмму по сокращению посевов хлопчатника по экономическим причинам и развитие программы по увеличению плодоовощной продукции на территории республики. Об этом напомнил Николай Симонов во время брифинга седьмого февраля в региональном правительстве.
— В отличие от Китая и Турции, Узбекистан ставит задачу занять рынок чистой экологической продукцией, — сказал министр. — Примерно из 20 миллионов тонн продукции, которая сегодня выращивается на территории Узбекистана, Новосибирская область потребляла в разные годы от 250 до 320 тысяч тонн плодоовощной продукции.
Николай Симонов напомнил, что наш регион является крупным
— Более 20 лет назад в Новосибирске был реализован проект Хилокского рынка, хорошо известный в Узбекистане, — напомнил Николай Симонов. — Тот проект, который реализуется сейчас, решит серьезные дополнительные возможности: Хилокский рынок закрывает структуры потребления мелкорозничной торговли, частного потребления. А вот сетевые структуры, у которых совершено иной уровень организации торговли, не могут пользоваться такими услугами. В Новосибирске представлены федеральные и региональные торговые сети, которые вышли на совершенно иной уровень организации торговли для населения. Они получат дополнительный канал поставки плодоовощной продукции.
— Команда нового президента Узбекистана предприняла достаточно резкие реформы для кардинального изменения этой схемы. Было создано предприятие «Узагроэкспорт». Оно сейчас является монополистом на поставку всех овощей и фруктов из Узбекистана. Весь документооборот проходит через эту компанию и вся выручка, финансовые средства, которые поступают от экспортных поставок, идут на счет этой структуры. Правительство Узбекистана предложило нам создать на территории Новосибирска дочернее предприятие «Узагроэкспорта». В ходе поездки нашей делегации в Узбекистан было подписано соглашение о создании торгового дома «Узагроэкспорт». 51% в этой структуре принадлежит узбекской стороне, 49% — новосибирской стороне в идее коммерческой структуры.
Терешков напомнил, что в последние годы в любой сфере производства и торговли происходит «оцивилизовывание» — применение передовых технологических стандартов:
— Мы это видим по розничной торговле на примере супермаркетов, на средних промышленных предприятиях устанавливаются современные автоматизированные линии с нормой формы упаковки
Проект реализуется двумя структурами: холдингом «Сибирский гигант» и «Сибирской хлебной корпорацией» в равных долях партнерства. Объем инвестиций составит около миллиарда рублей, из которых 700 миллионов уже вложено в реализацию. На 15 мая запланирован запуск проекта.
Николай Симонов подчеркнул, что Хилокский рынок никто закрывать не собирается:
— Он предназначен для мелкорозничной торговли. На этом рынке закупают продукты частники, кафе, рестораны. Но торговые сети там не закупают продукцию. Новый проект создан для формата закупок продукции торговыми сетями.
Дмитрий Терешков сделал акцент на том, что в основе реализуемого им и его партнерами проекта лежит философия транспарентности, то есть, прозрачности всего