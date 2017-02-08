Moody’s: Качество активов казахстанских банков остается слабым

Таков прогноз Moody’s относительно кредитоспособности банков на ближайшие 12−18 месяцев, сообщает корреспондент центра деловой информации Kapital.kz.

Агентство Moody’s опубликовало отчет «Банки Казахстана: негативный прогноз обусловлен высокими рисками неплатежеспособности».

«Качество активов банков остается слабым по всему банковскому сектору Казахстана, поскольку девальвация национальной валюты, ухудшение операционной среды и снижение реальных доходов населения привели к росту проблемных кредитов, которые в 2016 году достигли в среднем 37% от общего объема выданных кредитов в рейтингуемых нами банках страны», — приводятся слова вице-президента Moody’s Семена Исакова в пресс-релизе агентства.

Условия поддержания ликвидности банков в Казахстане улучшаются. Но несмотря на это уровень фондирования в национальной валюте останется низким, считают аналитики агентства.

«Хотя доверие к тенге начинает постепенно возвращаться, вкладчики все еще отдают предпочтение долларам, поэтому выдача банками кредитов требует дорогостоящего хеджирования. Существует также риск того, что стоимость фондирования для банков может неожиданно вырасти, если произойдет дальнейшее ослабление национальной валюты», — полагают в Moody’s.

Низкий уровень прибыльности также ограничивает способность банков абсорбировать кредитные потери. Без принятия специальных мер, снижающих потребность в дополнительном резервировании, банковской системе могут потребоваться годы, чтобы решить проблему накопившихся проблемных кредитов. По мнению агентства Moody’s, чистый процентный доход банков в 2017 году останется низким из-за большой доли неработающих кредитов, а слабый спрос на кредиты не дает банкам возможность переложить высокую стоимость фондирования на плечи кредитоспособных заемщиков.

Вместе с тем, благодаря относительно небольшому размеру банковской системы Казахстана, способность правительства рекапитализировать некоторые крупные банки или предоставить им ликвидность остается высокой.