Порт Ванино готов снижать долю «пыльных» грузов

Руководство Ванинского порта, который в последнее время находится в центре внимания из-за проблемы угольной пыли, заявило о намерении диверсифицировать грузы: компания существенно увеличит объемы перевалки леса, пиломатериалов и топливных гранул. Это позволит снизить долю пылящих грузов, сохранив загрузку мощностей, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на пресс-службу порта.

Напомним, что жители поселка Ванино регулярно жалуются на угольное загрязнение. По словам гендиректора порта Валерия Балакина, меры для снижения интенсивности пыления сухих грузов принимаются. При этом руководитель компании отметил, что такая ситуация типична для грузовых портов и полностью устранить пыль практически невозможно.

Частично решить проблему поможет диверсификация грузовой базы. В 2017 году в порту будет перегружено на экспорт около 1 млн тонн леса и лесопродукции — в два раза больше, чем в прошлом году. Это стало возможным благодаря привлечению новых грузовладельцев, а также изменению мировых цен на лес.

«На протяжении последних 10 лет объемы перевозок лесных грузов через порт Ванино снижались. Данная тенденция укрепилась начиная с 2008 года, после увеличения таможенных пошлин на экспорт круглого леса, — сообщил генеральный директор компании Валерий Балакин. — В прошлом году ситуация на международных рынках стабилизировалась: снижение цен фактически прекратилось, затем был зафиксирован их небольшой рост, что позволило и нам увеличить объем перевозки леса. Для Ванинского порта эта динамика исключительно положительная не только с коммерческой точки зрения, но и в рамках кампании по снижению доли пылящих грузов».