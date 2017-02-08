Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
В Гонконге вошло в моду жилье площадью в 2 кв. метра
От боли в спине не помогают никакие лекарства
Мировые СМИ узнали о сообщении, отправленном украинцам в Авдеевке
Как сейчас живет Владимир Политов из группы "На-На"
Узнать все: Николь Кидман напишет откровенную автобиографию
Россиянам раздадут продовольственные карточки в 2017 годуМинпромторг и Минфин рассчитывают, что в 2017 году в России будет запущена программа продовольственной помощи населению
Дочери Ксении Бородиной предложили заменить Лену Летучую
Пять ошибок, которыми родители портят ребенку сон
Участник знаменитой телевикторины найден мертвым (фото)
Муж за волосы удержал жену, упавшую с высоты
Срыв перемирия на Донбассе привел ВСУ к полному краху – СМИ
По столице Саудовской Аравии нанесен ракетный удар
24-летняя модель потратила $80,000, чтобы стать похожей на Барби
Принц Гарри и Меган Маркл вместе придут на свадьбу Пиппы Миддлтон
Трамп сказал, что будет, если Калифорния отделится от США - СМИ
«Мы обеспокоены»: Путин и Трамп обсудили бои в ДНР
Самый дорогой Mercedes G-класса: эксклюзивные фото и видео
Как доехать из Москвы до Питера за 900 рублей
Фоторепортажи
16Впервые за 64 года «Мисс Вселенной» стала француженка
12В Чили бушуют самые сильные в истории страны пожары
8Испанские демоны пробуждают весну
20Ситуация на юго-востоке Украины
06:31 (мск), источник: Губерния онлайн

Порт Ванино готов снижать долю «пыльных» грузов

Стивидорная компания намерена увеличит объемы перевалки лесопродукции.

Источник: Губерния онлайн

Руководство Ванинского порта, который в последнее время находится в центре внимания из-за проблемы угольной пыли, заявило о намерении диверсифицировать грузы: компания существенно увеличит объемы перевалки леса, пиломатериалов и топливных гранул. Это позволит снизить долю пылящих грузов, сохранив загрузку мощностей, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на пресс-службу порта.

Напомним, что жители поселка Ванино регулярно жалуются на угольное загрязнение. По словам гендиректора порта Валерия Балакина, меры для снижения интенсивности пыления сухих грузов принимаются. При этом руководитель компании отметил, что такая ситуация типична для грузовых портов и полностью устранить пыль практически невозможно.

Частично решить проблему поможет диверсификация грузовой базы. В 2017 году в порту будет перегружено на экспорт около 1 млн тонн леса и лесопродукции — в два раза больше, чем в прошлом году. Это стало возможным благодаря привлечению новых грузовладельцев, а также изменению мировых цен на лес.

«На протяжении последних 10 лет объемы перевозок лесных грузов через порт Ванино снижались. Данная тенденция укрепилась начиная с 2008 года, после увеличения таможенных пошлин на экспорт круглого леса, — сообщил генеральный директор компании Валерий Балакин. — В прошлом году ситуация на международных рынках стабилизировалась: снижение цен фактически прекратилось, затем был зафиксирован их небольшой рост, что позволило и нам увеличить объем перевозки леса. Для Ванинского порта эта динамика исключительно положительная не только с коммерческой точки зрения, но и в рамках кампании по снижению доли пылящих грузов».

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Исследовательские работы хабаровских школьников отметили на всероссийском конкурсе
Россиянам раздадут продовольственные карточки в 2017 году
Путин подписал закон о декриминализации побоев в семье
МВД хочет упростить систему получения вида на жительство в РФ
CNN узнал о разочарованиях Трампа в своем пресс-секретаре
Минфин планирует увеличить минимальную цену на коньяк и водку
Мутко: российские тренеры не понимают, как работать без допинга
Серия мощных торнадо обрушилась на штат Луизиана
Спорт
Массимо Каррера: «Спартак» тоже хотел подписать Ивановича Главный тренер красно-белых дал первое интервью во время зимних сборов, в котором рассказал, как проходит адаптация новичков, и обозначил очередную трансферную цель
Авто
Как доехать из Москвы до Питера за 900 рублей Путешествовать одному — это скучно. И дорого! Именно поэтому все большим спросом пользуются сервисы совместных поездок
Hi-Tech
WhatsApp раскрывает личные данные пользователей На компанию Facebook, которой принадлежит WhatsApp, подали за это в суд. Разработчики утверждают, что пользователи сами согласились раскрывать свои данные
Кино
62-летний Джеки Чан расплакался на встрече со своими каскадерами В эфире телепередачи, посвященной 40-летию его команды, актер не сдержал слез
Недвижимость
Необычные здания-спирали (фото)
Красивые и необычные наливные полы: фото и советы
В Гонконге вошло в моду жилье площадью в 2 кв. метра
Форма платежных квитанций за ЖКУ изменилась
Леди
Как одеваться на свадьбу зимой (фото) Ваши друзья не смогли дождаться теплого времени года и решили отпраздновать свадьбу зимой? Рассказываем, какой наряд выбрать
Дети
Алла Довлатова готовится стать мамой в четвертый раз Прибавление в семье телеведущей ожидается в начале лета.
Все о ремонте
«Самодельные» комнаты без окон: как их обустроить?
Освещение в прихожей: 11 хороших приемов
Как сделать балкон удобным и функциональным
Необычные здания-спирали (фото)
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь