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07:31 (мск), источник: Om1.ru

Омские промышленные предприятия за год принесли 41 миллиард прибыли

Наибольший доход принесло производство нефтепродуктов, наименьший — торговля и ремонт авто.

Омскстат провел анализ финансовый результатов деятельности предприятий Омска за 11 месяцев 2016 года. Организации Омской области за январь-ноябрь 2016 года получили положительный сальдированный финансовый результат размером 30 миллиардов рублей. Эта сумма на 28% больше, чем показатели аналогичного периода в 2015 году.

Прибыль получили 422 организации Омского региона, или же 71,8% всех отчитывающихся организаций, общая сумма прибыли составила 41,6 миллиардов рублей.

В сравнении с аналогичным периодом 2015 году, доход стал больше не 22%. Согласно данным Омскстата, наибольший доход был получен на производстве нефтепродуктов — 30,9% от общей суммы. Химическое производство принесло 16,4% прибыли. На третьей строчке разместились сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство — 7,8%. Небольшую прибыль в 5% принесли производства и распределения электроэнергии, газа и воды. 4% от общей суммы доходов обеспечили оптовая и розничная торговля, оказание услуг по ремонту автомобилей, бытовых изделий и предметов личного пользования.

В региональном Минпроме отметили, что промышленность Омской области завершила 2016 с неплохими результатами. Наиболее высокую динамику производственных показателей в 2016 году среди машиностроительных предприятий продемонстрировали АО «ЦКБА», АО «Сибирские приборы и системы», ПАО «Сатурн», АО «Омское Моторостроительное КБ», филиал «ОМО им. П. И. Баранова» АО «НПЦ газотурбостроения «Салют».

Среди отличившихся химических предприятий по результатам прошедшего дома ПАО «Омский каучук», ПАО «Омскшина», АО «Кордиант — Восток».

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