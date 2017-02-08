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07:33 (мск), источник: СуперОмск

В Омске нашли опасное для людей аварийное здание

Прокуратура Советского округа провела проверку соблюдения законодательства о собственности в деятельности ООО «Профикс Омск».

Этой организации принадлежит производственный корпус на улице Овощной проезд, д. 7. На данный момент он находится в аварийном состоянии и представляет опасность для окружающих.

Весной 2016 года обрушилась кровля и часть несущих стен данного здания. И власти рекомендовали «Профикс Омск» обеспечить охрану полуразрушенных помещений и оградить территорию. Однако до настоящего времени собственник цеха рекомендации не выполнил. Мер, предупреждающих возможность причинения вреда населению и окружающей среде, ООО «Профикс Омск» также не приняло.

«Проведенное прокуратурой округа с привлечением специалистов обследование разрушенного цеха показало его аварийное состояние и вероятность дальнейшего обрушения. В целях обеспечения безопасности граждан прокурор Советского округа г. Омска направил в суд исковое заявление с требованием обязать ООО “Профикс Омск” установить ограждения территории цеха до его сноса, разработать проект демонтажа и последующего сноса аварийного здания», — сообщает прокуратура.

В настоящее время исковое заявление находится на рассмотрении в Советском районном суде.

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