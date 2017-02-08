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07:17 (мск), источник: Вести - Новосибирск

На две недели перекрыта улица Комбинатская из-за аварийных работ

В Дзержинском районе временно закрывается движение на участке ул. Комбинатской, сообщает пресс-служба мэрии.

Источник: РИА "Новости"

С 8 февраля закрывается движение по ул. Комбинатской на участке от проспекта Дзержинского до ул. Гоголя.

Перекрытие связано с проведением АО «СИБЭКО» аварийных работ по ремонту теплотрассы в районе здания по адресу: ул. Комбинатская, 3а.

Окончание работ запланировано на 22 февраля.

«Водителям необходимо быть внимательными, руководствоваться знаками, информационными щитами и соблюдать правила дорожного движения», — отметили в мэрии.

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