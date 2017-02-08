На две недели перекрыта улица Комбинатская из-за аварийных работ
В Дзержинском районе временно закрывается движение на участке ул. Комбинатской, сообщает
В Дзержинском районе временно закрывается движение на участке ул. Комбинатской, сообщает
С 8 февраля закрывается движение по ул. Комбинатской на участке от проспекта Дзержинского до ул. Гоголя.
Перекрытие связано с проведением АО «СИБЭКО» аварийных работ по ремонту теплотрассы в районе здания по адресу: ул. Комбинатская, 3а.
Окончание работ запланировано на 22 февраля.
«Водителям необходимо быть внимательными, руководствоваться знаками, информационными щитами и соблюдать правила дорожного движения», — отметили в мэрии.