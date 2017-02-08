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07:29 (мск), источник: 365info.kz

Обвал доллара к рублю ожидают эксперты

Ориентировочно 13 февраля курс доллара США может опуститься ниже 57 российских рублей за $1.

Источник: 365info.kz

Такое предположение сделал российский финансовый аналитик Петр Пушкарев, передает rg.ru.

На утро 8 февраля курс американской валюты составляет 59,2 рубля за $1. В последний раз курс американской валюты падал ниже 57 рублей в июле 2015 года. Основная предпосылка к позитивному для рубля сценарию — высокий спрос на государственные облигации РФ, обусловленный их высокой доходностью. 10-летние российские гособлигации имеют доход до 10%, тогда как аналогичные ценные бумаги США — всего 2,5%, Германии — 0,4%.

На покупку гособлигаций РФ инвесторам требуются рубли, что подстегивает спрос на российскую валюту. Очередной скачок спроса ожидается в преддверии очередного размещения облигаций, запланированного на 15 февраля.

Впрочем, возможно, что сценарий будет обратным. Курс доллара к рублю укрепится, если оправдаются слухи о намерении Ирана нарушить соглашение с ОПЕК и нарастить добычу нефти с 3,8 млн баррелей до 4 млн баррелей в сутки.

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