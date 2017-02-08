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07:28 (мск), источник: Nur.kz

В Алматы начали арестовывать киргизские автомобили

В Алматы начались рейды по факту управления гражданами автомобилей, зарегистрированных в Кыргызстане. Официально данные автомобили считаются иностранными и запрещены для управления казахстанцами, даже при условии наличия доверенности, сообщает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ДГД Алматы.

Источник: Nur.kz

В рамках договора по присоединению Кыргызстана к ЕАЭС определена дата — 1 января 2014 года. Все автомобили ввезенные в Кыргызстан и прошедшие таможенное оформление до нее, признаются товарами ЕАЭС.

Автомобили, ввезенные после 1 января 2014 года, признаются товарами ЕАЭС в случае, если владельцами транспортного средства будет оплачена разница ставки таможенных платежей, налогов, которые действовали на территории Кыргызстана и теперь действуют на территории ЕАЭС.

Данные автомобили, могут временно ввозиться на территории других государств — членов Евразийского экономического союза без уплаты таможенных пошлин, налогов и без внесения обеспечения уплаты таможенных пошлин, налогов только лицами, постоянно проживающими в Кыргызской Республике, и в случае, если такие автомобили зарегистрированы на территории Кыргызской Республики.

Автомобили, зарегистрированные в Кыргызстане, считаются иностранными на территории Казахстана. Управление ими казахстанцами запрещено. Передача во временное пользование подобных автомобилей также невозможно. То есть ездить по доверенности на этих машинах запрещается.

ДВД Алматы и департамент госдоходов начали проводить рейды по выявлению управления гражданами Казахстана автотранспортными средствами, зарегистрированными в Кыргызстане для постановки их на склады временного хранения и привлечение данных граждан к административной ответственности.

Арестованные автомобили подлежат таможенному декларированию с уплатой таможенных платежей в размере разницы. При этом задержанные автомобили не будут выдаваться лицам, обладающими полномочиями до осуществления их таможенного декларирования и уплаты причитающихся таможенных платежей.

В случае неподачи таможенной декларации на указанные автомобили, такие автомобили будут задерживаться таможенными органами в соответствии с кодексом «О таможенном деле в Республике Казахстан».

Ранее в результате оперативно-профилактических мероприятий было задержано порядка 306 автомашин с киргизскими госномерами. Из них все лица, управлявшие данными автомобилями привлечены к административной ответственности. 44 автомобиля, размещенные на складах временного хранения не востребованы, 7 транспортных средств конфисковано по решению суда в доход государства.

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