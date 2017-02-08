Росавиация аннулировала лицензии у двух авиаперевозчиков

«Авиакомпания “Бурятские авиалинии” выполняла полеты на воздушных судах с истекшим ресурсом двигателей. Парк авиакомпании состоит из одного самолета Ан-24РВ и двух вертолетов Ми-8ТВ. Росавиация установила, что авиаперевозчик выполнял пассажирские рейсы на самолете Ан-24РВ с истекшим сроком ресурса одного из двигателей (перелет составил 15 часов), и с истекшим ресурсом двигателя вертолета Ми-8ТВ (перелет на 6 часов)», — говорится в сообщении.

Подчеркивается, что это является грубейшим нарушением норм летной годности напрямую влияет на безопасность полетов и может быть причиной серьезного авиационного происшествия вплоть до катастрофы.

«Авиакомпания “Пионер-региональные авиалинии” (в парке пять самолетов Ан-24, из них только три с действующим сертификатом летной годности) в нарушение воздушного законодательства выполняла полеты на самолетах других авиакомпаний, не включенных в ее собственный сертификат эксплуатанта», — отмечается в сообщении.