Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Тарифы на тепло в России вырастут на 30%
Хлоргексидин вызывает аллергию
Кремль не согласился с заявлением Трампа
Дочка Анны Седоковой собирается стать моделью (видео)
24-летняя модель потратила $80,000, чтобы стать похожей на Барби
Трамп: мы не знаем, кто контролирует войска на востоке Украины Президент США заявил, что спецслужбы не до конца понимают, что происходит на Донбассе
Дочка Анны Седоковой собирается стать моделью (видео)
Герцогиня Кейт рассказала, чему учит своих детей
Муж за волосы удержал жену, падавшую с 20-метровой высоты (видео)
Фитнес-модель убили в одном из городских парков
Срыв перемирия на Донбассе привел ВСУ к полному краху – СМИ
По столице Саудовской Аравии нанесен ракетный удар
Тина Канделаки поздравила мужа с 30-летием
28-летняя дочка Деми Мур и Брюса Уиллиса увеличила губы (фото)
Трамп сказал, что будет, если Калифорния отделится от США - СМИ
«Мы обеспокоены»: Путин и Трамп обсудили бои в ДНР
Самый дорогой Mercedes G-класса: эксклюзивные фото и видео
Как доехать из Москвы до Питера за 900 рублей
Фоторепортажи
12Разминирование Цитадели древней крепости Алеппо
20Ситуация на юго-востоке Украины
12В Румынии проходят антиправительственные протесты
16Сапфировый юбилей: 65 лет правления Елизаветы II
07:26 (мск), источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

Финансирование системы «Безопасный город» могут урезать

На установку новых камер и аппаратов требуется 200 млн рублей.

Депутаты Законодательного собрания Красноярского края на выездном заседании обсудили вопросы развития системы «Безопасный город». Парламентариям показали возможности, которые доступны благодаря работе системы.

Сейчас в Красноярске установлено 450 видеокамер, из них 200 — при школах. Кроме этого, работают семь устройств экстренной связи «гражданин-полиция». Также на территории города смонтированы 13 камер фото- и видеофиксации, позволяющие распознавать госномера на машинах. Благодаря этому в прошлом году «по горячим следам» было найдено 16 угнанных автомобилей.

Сейчас «Безопасный город» работает в левобережных районах Красноярска. В этом году планируется продолжить строительство инфраструктуры на правобережье, чтобы охватить проектом весь город.

В ходе заседания выяснилось, что на подключение правого берега к системе нужно 200 млн рублей. При этом на 2018 и последующие годы финансирование на развитие «Безопасного города» не предусмотрено. Это может отрицательно сказаться на уровне общественной безопасности в Красноярске, заметили депутаты.

По итогам совещания парламентарии предложили продолжить строительство объектов «Безопасного города» и создать оперативный штаб по безопасности Универсиады-2019 на базе системы. Также участники заседания рекомендовали сохранить финансирование проекта.

Интеллектуальная система «Безопасный город» заработала в Красноярске в июне 2013 года. Она помогает полиции охранять объекты, раскрывать преступления и следить за дорогами.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
В Солнечном водитель грузовика случайно засыпал дорогу шлаком
Россиянам раздадут продовольственные карточки в 2017 году
Путин подписал закон о декриминализации побоев в семье
МВД хочет упростить систему получения вида на жительство в РФ
CNN узнал о разочарованиях Трампа в своем пресс-секретаре
Минфин планирует увеличить минимальную цену на коньяк и водку
Росавиация аннулировала лицензии двух авиакомпаний
Серия мощных торнадо обрушилась на штат Луизиана
Спорт
Массимо Каррера: «Спартак» тоже хотел подписать Ивановича Главный тренер красно-белых дал первое интервью во время зимних сборов, в котором рассказал, как проходит адаптация новичков, и обозначил очередную трансферную цель
Авто
Как доехать из Москвы до Питера за 900 рублей Путешествовать одному — это скучно. И дорого! Именно поэтому все большим спросом пользуются сервисы совместных поездок
Hi-Tech
WhatsApp раскрывает личные данные пользователей На компанию Facebook, которой принадлежит WhatsApp, подали за это в суд. Разработчики утверждают, что пользователи сами согласились раскрывать свои данные
Кино
62-летний Джеки Чан расплакался на встрече со своими каскадерами В эфире телепередачи, посвященной 40-летию его команды, актер не сдержал слез
Недвижимость
Петербуржцев выселяют из-за долгов по квартплате
Красивые и необычные наливные полы: фото и советы
В Гонконге вошло в моду жилье площадью в 2 кв. метра
В Петербурге появилось 45 новых улиц
Леди
Как одеваться на свадьбу зимой (фото) Ваши друзья не смогли дождаться теплого времени года и решили отпраздновать свадьбу зимой? Рассказываем, какой наряд выбрать
Дети
Алла Довлатова готовится стать мамой в четвертый раз Прибавление в семье телеведущей ожидается в начале лета.
Все о ремонте
Как узкую кухню сделать удобной: идеи и советы
Как сделать квартиру светлее: советы профи
Топ-8 отделочных материалов для ванной
Как оборудовать удобную гардеробную?
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь