Финансирование системы «Безопасный город» могут урезать

Депутаты Законодательного собрания Красноярского края на выездном заседании обсудили вопросы развития системы «Безопасный город». Парламентариям показали возможности, которые доступны благодаря работе системы.

Сейчас в Красноярске установлено 450 видеокамер, из них 200 — при школах. Кроме этого, работают семь устройств экстренной связи «гражданин-полиция». Также на территории города смонтированы 13 камер фото- и видеофиксации, позволяющие распознавать госномера на машинах. Благодаря этому в прошлом году «по горячим следам» было найдено 16 угнанных автомобилей.

Сейчас «Безопасный город» работает в левобережных районах Красноярска. В этом году планируется продолжить строительство инфраструктуры на правобережье, чтобы охватить проектом весь город.

В ходе заседания выяснилось, что на подключение правого берега к системе нужно 200 млн рублей. При этом на 2018 и последующие годы финансирование на развитие «Безопасного города» не предусмотрено. Это может отрицательно сказаться на уровне общественной безопасности в Красноярске, заметили депутаты.

По итогам совещания парламентарии предложили продолжить строительство объектов «Безопасного города» и создать оперативный штаб по безопасности Универсиады-2019 на базе системы. Также участники заседания рекомендовали сохранить финансирование проекта.

Интеллектуальная система «Безопасный город» заработала в Красноярске в июне 2013 года. Она помогает полиции охранять объекты, раскрывать преступления и следить за дорогами.