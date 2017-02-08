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07:58 (мск), источник: Om1.ru

После Нового года в Омске подешевело мясо и подорожало масло

Результаты статистических наблюдений за ценами в декабре и в январе говорят сами за себя.

Омскстат опубликовал информацию о средних ценах на социально значимое продовольствие за январь 2017 года. Статистическое ведомство обнародовало только таблицу со средними ценами на разные виды продуктов, никак её не комментируя. Однако сравнение приведённых в ней данных с цифрами, указанными в аналогичном отчёте за декабрь 2016 года, довольно любопытно.

В январе по сравнению с декабрём подешевели говядина и свинина рыба — популярные продукты для праздничного новогоднего стола. Упали в цене сахар и мука, которые перед праздниками пользовались спросом у любителей выпечки. Также ощутимо подешевел чай.

Зато подорожала молочная продукция. Особенно ярко это видно на примере сливочного масла. В декабре килограмм масла стоил в среднем 384 рубля 38 копеек, а в январе — уже 414 рублей 44 копейки.

Подросли в цене овощи. Из фруктов в перечень социально значимых продуктов попали только яблоки, цены на которые тоже подскочили — с 78 рублей ровно до 81 рубля 12 копеек за килограмм.

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