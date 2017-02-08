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07:57 (мск), источник: ИА Башинформ

Мэрия Уфы опубликовала график уборки дворов на 9 февраля

УФА, 8 фев 2017. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/. Администрация Уфы опубликовала график комплексной очистки дворовых территорий на 9 февраля.

В Кировском районе работы состоятся по следующим адресам:

ул. Г. Горбатова, 7/4; ул. Свердлова, 69; ул. Менделеева, 11, 11/1; ул. Достоевского, 106; ул. Рабкоров, 14; ул. Авроры, 5/7; ул. С. Перовской, 13а, 13б.

В Октябрьском районе очистка снега с применением спецтехники будет проходить завтра по адресам:

ул. М. Жукова, 4/4; ул. Ю. Гагарина, ½, 30, 32, 46, 46/1, 46/4; ул. Б. Бикбая, 37, 40, 41; ул. М. Рыльского, 21/3; ул. Ак. Королева, 10; ул. Парковая, 2, 2/1, 2/2; ул. 50 лет СССР, 13, 15; проспект Октября, 55, 82, 112/2, 112/3, 144, 144/1; ул. Лесотехникума, 24, 26; ул. Российская, 86, 86/1; ул. Менделеева, 203.

В Демском районе уборка снега во дворах запланирована на ул. Таллинская, 21, 21а, 21б; ул. Правды, 10, 12; ул. М. Джалиля, 64; ул. Левитана, 38.

В Советском районе аналогичные работы проведут на проспекте Октября, 52/1, 27/2; ул. Революционная, 84, 97; ул. К. Маркса, 65/2; ул. Айская, 81/1; ул. Бессонова, 28/1; ул. Менделеева, 141, 145/1; ул. Р. Зорге, 30/1; С. Агиша, 22/1; ул. Х. Давлетшиной, 17, 19.

В Ленинском районе комплексная очистка дворов от снега с применением спецтехники состоится по следующим адресам:

ул. Аксакова, 60; ул. Цюрупы, 91; ул. Ахметова, 322/2; ул. Пушкина, 35, 35/1;.

ул. Султанова, 2.

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