Генеральный директор КНП сообщил об увольнении

Генеральный директор ОАО «Красноярскнефтепродукт» (КНП) Сергей Берунов написал заявление об увольнении «по состоянию здоровья». По данным «Коммерсанта», уже на следующей неделе совет директоров компании рассмотрит вопрос о досрочном расторжении с ним трудового договора.

Берунов руководил предприятием с июня 2015 года. До этого он являлся главой краевого агентства по развитию северных территорий и поддержке коренных малочисленных народов.

Ранее руководство КНП неоднократно критиковали. Так, спикер краевого парламента Александр Усс заявлял, что «не в блестящем финансовом положении» фирмы виноват «слабый менеджмент».

«Наведите порядок, поставьте нормальных менеджеров! То, что этот менеджмент слабый, было понятно сразу же после принятия соответствующего кадрового решения. Я с уважением отношусь к руководителям, но они не работали ни в коммерческих структурах, ни тем более в бизнесе, связанном с поставкой нефтепродуктов. В первый же месяц они “уронили” предприятие на сто пятьдесят миллионов рублей, и никто даже не ойкнул, никаких выводов не сделал».

Отметим, до Берунова директором КНП был Дмитрий Басюк. При нем рентабельность компании составляла около 2%. Имя Басюка связано с рядом скандалов с командировками.

«Ъ» уточняет, что на этот раз акционеры настаивают на проведении открытого конкурса на замещение должности гендиректора КНП. Новый глава компании должен, в частности, подготовить антикризисный план до 2019 года.

Ранее сообщалось, что губернатор Красноярского края Виктор Толоконский поручил региональному правительству подготовить к продаже госпакет акций ОАО «Красноярскнефтепродукт».

Предприятие создано в июле 1994 года, это крупнейшее в регионе предприятие в сфере оптовой и розничной торговли ГСМ. В собственности компании 14 нефтебаз и 137 АЗС в 14 городах и 37 районах Красноярского края.