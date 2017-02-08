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07:48 (мск), источник: ГТРК "Южный Урал"

Угоститься вкусными блинами и купить всё для их выпечки

В Челябинске завтра открывается выставка-ярмарка «Уральская масленица».

В Челябинске завтра открывается выставка-ярмарка «Уральская масленица».

Здесь можно угоститься вкусными блинами и приобрести всё для их выпечки и начинки: мёд, домашнее варенье, грибы, ягоды, икру, сёмгу, фермерский творог, сыр и сметану, сообщает корреспондент ГТРК «Южный Урал».

Также здесь представлены ароматные копчености, свежее мясо, куры, овощи, домашний хлеб и чай. Можно приобрести на выставке и элегантные пальто, куртки, сумки, текстиль, трикотаж, головные уборы и украшения. Ярмарка будет работать до 12 февраля с 10 до 19 часов во Дворце спорта «Юность».

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