Угоститься вкусными блинами и купить всё для их выпечки

В Челябинске завтра открывается выставка-ярмарка «Уральская масленица».

Здесь можно угоститься вкусными блинами и приобрести всё для их выпечки и начинки: мёд, домашнее варенье, грибы, ягоды, икру, сёмгу, фермерский творог, сыр и сметану, сообщает корреспондент ГТРК «Южный Урал».

Также здесь представлены ароматные копчености, свежее мясо, куры, овощи, домашний хлеб и чай. Можно приобрести на выставке и элегантные пальто, куртки, сумки, текстиль, трикотаж, головные уборы и украшения. Ярмарка будет работать до 12 февраля с 10 до 19 часов во Дворце спорта «Юность».