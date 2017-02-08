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08:26 (мск), источник: ИА УралИнформБюро

Носов решил спасти «Уралтрансмаш» заказом

Купив трамваи по лизингу.

Нижний Тагил приобрел в лизинг 30 новых низкопольных трамваев, произведенных на «Уралтрансмаш» (входит в НПК «Уралвагонзавод»). Стоимость новой техники составила 540 миллионов рублей, контракт заключен на 7 лет.

Как сообщили «Уралинформбюро» в пресс-службе мэрии, в результате была обновлена половина городского парка трамваев. Первые три вагона уже начали обкатывать в городе, после 50 километров пробега они выйдут на маршрут.

Каждый вагон имеет 25 посадочных мест, максимальная вместимость — 190 человек. Срок службы составляет до 20 лет.

Как отметил мэр Нижнего Тагила Сергей Носов, в будущем планируется проложить 7 километров новых трамвайных линий. Стоимость проекта составит 400 миллионов рублей.

Стоит отметить, что на протяжении нескольких лет «Уралтрансмаш» испытывает трудности. С 2014 года на заводе заметно сократились объемы производства трамваев и снизилась выручка, после чего предприятия пытались обанкротить несколько раз. Самые серьезные претензии были у Альфа-Банка, которому задолжал также сам «Уралвагонзавод» и другие его «дочки». Сейчас между УВЗ и банком достигнуто мировое соглашение.

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