Носов решил спасти «Уралтрансмаш» заказом
Купив трамваи по лизингу.
Купив трамваи по лизингу.
Нижний Тагил приобрел в лизинг 30 новых низкопольных трамваев, произведенных на «Уралтрансмаш» (входит в НПК «Уралвагонзавод»). Стоимость новой техники составила 540 миллионов рублей, контракт заключен на 7 лет.
Как сообщили «Уралинформбюро» в
Каждый вагон имеет 25 посадочных мест, максимальная вместимость — 190 человек. Срок службы составляет до 20 лет.
Как отметил мэр Нижнего Тагила Сергей Носов, в будущем планируется проложить 7 километров новых трамвайных линий. Стоимость проекта составит 400 миллионов рублей.
Стоит отметить, что на протяжении нескольких лет «Уралтрансмаш» испытывает трудности. С 2014 года на заводе заметно сократились объемы производства трамваев и снизилась выручка, после чего предприятия пытались обанкротить несколько раз. Самые серьезные претензии были у