В Челябинской области 14 предприятий предупредили о возможных массовых сокращениях работников

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в главном управлении по труду и занятости населения, МУП «Челябинский автобусный транспорт» заявили о ликвидации и о сокращении всего штата 805 человек в феврале 2017 года.

Как уже сообщало агентство, на базе банкротящегося МУП «Челябавтотранс» будет создано новое автотранспортное предприятие в форме публичного акционерного общества. Было обещано, что всем работникам МУПа будет предложена работа в новой организации.

В июле 2017 года планируется ликвидация МУП «Горводоканал-Копейск», где работает 495 человек. Еще одно коммунальное предприятие Копейска — ООО «Тепло и Сервис» предупредило о высвобождении больше половины коллектива — 119 из 213 работников.

Реорганизация в форме присоединения намечается в ООО «Городской очистной комплекс» (Верхний Уфалей). В результате под сокращение попадает 87 работников. Не исключено, что им будет предложена работа на новом предприятии.

Сокращение штата намечено в ЗАО КХП «Злак» (поселок Увельский). В апреле на этом предприятии хотят уволить 305 человек.

В Бакале сокращают практически весь штат на градообразующем предприятии — ООО «Бакальское рудоуправление» (в марте предполагается уволить 97 из 119 работников).

О ликвидации в феврале предупредили еще четыре предприятия: ОАО «Троицкий комбинат хлебопродуктов» (107 человек), ООО «Вита Мастер» (Трехгорный, 93 человека), ООО «Копит» (Верхнеуральский район, 22 человека) и ОГУП «Областная казна» (19 человек).