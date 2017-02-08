Прокуратура обнаружила нарушения в реализации программы капремонта

В частности, ООО «ДСТ-Строй», которое планировало провести капитальный ремонт общего имущества в доме № 49 по ул. Леонова в срок до 26 октября 2016 года, работы в полном объёме так и не выполнило.

Прокурор потребовал от подрядчика устранить нарушения и завершить ремонт крыши дома.

Источник — прокуратура Пермского края.