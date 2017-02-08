Омские коммунальщики из-за угрозы паводка вывозят больше снега из города

Омские власти в январе в преддверии весны и активного таяния снега, как следствия, угрозы паводка, увеличили объемы и темпы работы по вывозу снега из города.

Специалисты «Управления дорожного хозяйства и благоустройства» города повысили ежесуточные темпы работы. Коммунальщики поставили новый рекорд — теперь каждый день с улиц и дорог убирается уже 7,5−8 тысяч кубометров снега.

Кроме того, в связи с решением мэра Вячеслава Двораковского выделить бесплатные талоны на вывоз снега на снежные полигоны физическим и юридическим лицам, к уборке снега присоединились предприятия и горожане. За прошедшие сутки они вывезли около 300 кубометров снега.

Как сообщили в департаменте городского хозяйства мэрии, «Управление дорожного хозяйства и благоустройства» с самого начала текущего зимнего сезона вывезли из Омска 426 тысяч кубических метров снега.