Новосибирский ОНФ нашел ошибки в инвестпрограмме «СИБЭКО»

НОВОСИБИРСК, 8 февраля. /ТАСС/. Активисты отделения Общероссийского народного фронта (ОНФ) в Новосибирской области выявили противоречия в инвестиционной программе основного поставщика тепловой энергии в регионе АО «СИБЭКО», которая получит 660 млн рублей дополнительной выручки после повышения тарифов на услуги ЖКХ с июля 2017 года. Своими выводами общественники поделились с контролирующими органами, сообщила пресс-служба регионального отделения ОНФ.

«Предварительный анализ соглашения, подписанного между мэрией Новосибирска, ресурсоснабжающей компанией и правительством Новосибирской области и размещенного на сайте региона, вызвал ряд вопросов у активистов ОНФ», — говорится в сообщении.

К примеру, документ предусматривает модернизацию и реконструкцию сетей на сумму более 664 млн рублей, к нему прилагается детальный перечень объектов, на которых будут проводиться работы, с указанием их стоимости. По словам сопредседателя регионального штаба Народного фронта Сергея Соколова, этот перечень не совпадает с конечными цифрами. Так, на замену магистральных участков тепловых сетей протяженностью около 10 тыс. метров заложена прогнозная сумма свыше 365 млн руб. Она по прописанным проектам соответствует заявленному итоговому параметру, но протяженность сетей, запланированная к модернизации, в разы меньше — всего около 2 тыс. метров.

«При таких формулировках можно предположить, что, реализуя пункт 6 приложения к соглашению, ресурсоснабжающая компания за 365,6 млн руб. планирует заменить без малого 2 км теплотрасс. Получается, что 1 км модернизации обходится жителям Новосибирска в 187,767 млн рублей», — отметил Соколов.

В ОНФ не исключили, что приложение к соглашению является рабочим вариантом инвестиционного плана и будет корректироваться в ходе заключения контрактов с подрядными организациями. Активисты подчеркнули необходимость жесткого контроля за расходованием денег, осуществлять который можно с помощью регулярных встреч и контактов с представителями ресурсоснабжающих организаций, общественниками, депутатами и чиновниками.

Как ранее сообщалось, депутаты 95% муниципалитетов Новосибирской области одобрили повышение оплаты коммунальных услуг в сфере теплоснабжения и водоотведения с 1 июля 2017 года в среднем на 15%. Федеральный центр ограничил рост тарифов 4%, однако регионам предоставлено право превысить этот уровень по согласованию с депутатами муниципальных образований. Необходимость повышения обосновывается высоким износом оборудования и коммунальных сетей; новый тариф позволит привлечь в этом году порядка 864 млн рублей, которые направят на их модернизацию.