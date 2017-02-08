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10:31 (мск), источник: AmurMedia.ru

Первые поставки топлива в рамках «северного завоза» в Хабаровском крае начнутся в мае

По подсчету министерства ЖКХ, потребуется завезти чуть более 20 тысяч тонн угля и 25,6 тысяч тонн нефтепродуктов.

Хабаровск, 8 февраля, AmurMedia.

В Хабаровском крае началась подготовка к «северному завозу». В министерстве ЖКХ региона подсчитали объемы топлива, которые потребуется завезти территориям с ограниченными сроками навигации. В этом году таким районам доставят чуть более 20 тысяч тонн угля и 25,6 тысяч тонн нефтепродуктов. Данные объемы могут быть скорректированы в результате инвентаризаций остатков топлива, проводимых в северных районах края по итогам текущего отопительного периода, сообщили ИА AmurMedia в министерстве жилищно-коммунального хозяйства Хабаровского края.

В министерстве напомнили, что энергоресурсы, которые еще только предстоит закупить, будут отправлены в Аяно-Майский, Охотский, Тугуро-Чумиканский, Нанайский, Николаевский, имени Полины Осипенко и Ульчский районы. В настоящее время оператор централизованных поставок ООО «Межрайтопливо» приступил к отбору поставщиков, перевальщиков, а также перевозчиков угля, дизельного топлива и моторного масла. Начало поставок топлива в районы, расположенные в бассейне реки Амур, запланировано на середину мая текущего года, однако может меняться в зависимости от ледовой обстановки.

«Объемы топлива, необходимые районам, формируются исходя из тарифов на тепловую и электрическую энергию, утверждённых комитетом по ценам и тарифам правительства края, отдельно по каждому коммунальному предприятию», — отметили в ведомстве.

Завершить завоз ресурсов в северные районы планируется до 15 октября.

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